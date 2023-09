Forrás: Marketing Szabóság

Dés László – Így öten!

A Kossuth - és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, zeneszerző több évtizede a magyar zenei élet ikonja, neve fogalommá vált. Sikeres, tartalmas, sokszínű életmű van mögötte, ma is tartó aktív szerzői és előadói jelenléttel. Ő az, aki dzsesszmuzsikusként át tudta törni a műfaji határokat, és sosem feledve, egyben felhasználva annak értékeit, a dallamok világában is maradandót alkotott. Olyan emblematikus slágerek szerzője, mint a „Nagy utazás”, a „Szerelem első vérig”, a „Vigyázz rám”, vagy az „Olyan szépek voltunk”. Nemcsak a könnyűzenében hagyta ott a kéznyomát, hanem a musicalek világában is, hiszen a nevéhez fűződnek a Valahol Európában, A dzsungel könyve vagy épp A Pál utcai fiúk felejthetetlen dalai.

A nagy sikerű Férfi és Nő koncertsorozat után ezúttal új partnerekkel mutatja be dalait, az Így öten! előadás keretében. Dalszövegíró társával, Bereményi Gézával Básti Julinak, Für Anikónak, Mácsai Pálnak és Nagy Ervinnek írt dalokat. Az ő művészetük a garancia arra, hogy ezen a varázslatos estén is felejthetetlen produkciókban lesz részük a hallgatóknak.

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ, Győr

Időpont: 09. 18., 19 óra.

Jegyvásárlás: https://gag.jegy.hu/program/des-laszlo-koncert-igy-oten-143694/933954

Forrás: Marketing Szabóság

Charlie – Az légy, aki vagy!

Októberben Győrben és Sopronban is találkozhatnak a rajongók a Liszt Ferenc-díjas énekessel, könnyűzenésszel, aki a rock, a jazz, a blues, a soul és a funky jellegzetesen rekedt hangú előadóművésze. Pályafutása során több formációban dolgozott, számtalan hanglemezt tudhat a magáénak. 2020-ban jelent meg Mindenen túl című albuma. Ebből az alkalomból indul útjára a turné, amely tartalmát tekintve egyfajta összegzése annak az életműnek, amellyel évtizedek óta elkápráztatja nemcsak legszűkebb rajongótáborát, hanem mindenkit, aki az igényes zenét szereti. Ha minden, számára kedves dalt szeretnénk meghallgatni, akkor minimum három különböző koncertet kellene tartania, azonban van egy szerzemény, ami egészen biztos mindegyiken elhangozna, ez pedig nem más, mint, az Az légy, aki vagy! című dala. Vendége mindkét városban Tóth Vera lesz.

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ, Győr

Időpont: 10. 24., 19 óra.

Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/charlie-koncert-az-legy-aki-vagy-146949/969409

Novomatic Aréna, Sopron

Időpont: 10. 25., 19 óra.

Jegyvásárlás: https://gag.jegy.hu/program/charlie-koncert-az-legy-aki-vagy-sztarvendeg-toth-vera-152073/1036062

Forrás: Marketing Szabóság

Rúzsa Magdi

Máté Péter-, Artisjus-, kétszeres Fonogram- és négyszeres Petőfi zenei díjas énekesnő.

Pályája 2006 óta töretlenül ível felfelé. Többszörös arany- és platinalemezes, valamint díjak és elismerések tulajdonosa. 2007-ben az Eurovíziós Dalverseny 9. helyezettje, és szerzői különdíjasa volt. Olyan nagy slágerek fűződnek a nevéhez, mint például az Egyszer, a Szerelem, a Nélküled, az Ég és föld, az Április, a Tejút, az Érj hozzám, az Éden, a Mona Lisa, a Hazatalálsz, az 1x fent, 1x lent, vagy a 2023-ban megjelent Elmegyek. 2023 februárjában negyedszer adott dupla telt házas koncertet a Budapest Arénában. Slágerei rendszeresen vezetik a rádiós játszási listákat.

A mostani koncert különlegessége, hogy régi és új slágerei vadonatúj hangszerelésben szólalnak meg, igazi zenei csemegét kínálva a hallgatóknak.

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ, Győr

Időpont: 12. 08., 19 óra.

Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/ruzsa-magdi-koncert-150486/1018865

(x)