Prof. dr. Dézsi Csaba András polgármester.

Forrás: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Folytatódik a méréssorozat, minden városrészben megmérik a levegő szennyezettségét.

Győrszentivánon a levegőszennyezettségi mérés első ütemének adatai alapján az egészségre ártalmas koncentrációban nem észleltek légszennyezést a Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft. mobil laboratóriumának szakemberei. A szentiváni mérések természetesen tovább folytatódnak a munkaterv szerinti rendben, mind a négy évszakban, több helyszínen. A város orvos polgármestere azonban kiterjeszti a vizsgálatot Győr teljes területére, így egy olyan egészségvédelmi akció indul, amelyre eddig még sohasem volt példa.

Két mérési ponton, kétszer két hétig vizsgálta a Magyar Imre környezetvédelmi szakmérnök vezette csapat Győrszentiván levegőjét, a fűtési időszak közepén, tavaly november és idén március között. Az egyik helyszín a szent­iváni Sugár út, a másik pedig a Váci Mihály utca volt. Az első mérési ciklus után született adatok alapján az elmúlt hét végén nyílt sajtótájékoztató keretében ismertették az adatokat, amelyek egyelőre még csak tájékoztató jellegűek, hisz a vizsgálat még tovább folytatódik.

Az adatgyűjtést irányító Magyar Imre elmondta: „a folyamatosan mért, illetve a szakaszos mintavételezéssel vizsgált légszennyező komponensek döntő hányadában egészségügyi határérték túllépés eddig nem történt, sőt a legtöbb esetben a mért átlagkoncentrációk messze alatta maradtak a jogszabályban meghatározott értékeknek. Néhány esetben egy-egy órára történtek egészségügyi határérték, illetve tervezési irányérték túllépések. Az egyik mérőponton a kén-dioxid-koncentráció két alkalommal rövid időre meghaladta az órás egészségügyi határértéket, de a 24 órás átlagkoncentrációra vonatkozó határértéket egyetlen napon sem érte el. A szálló por nagyobb szemcsés frakciójának 24 órás átlagkoncentrációja pedig egy esetben lépte túl az egészségügyi határértéket. Különösen fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az eddigi mérések a fűtési időszakban történtek, tehát a lakossági fűtésből származó hatás is befolyásolhatta a mérési eredményeket. A szennyező anyagok forrása ezen adatok alapján konkrétan még nem meghatározható. A jogszabályban meghatározott módon történő éves értékeléshez szükséges további minimum kétszer 14 napos méréseket mindkét mérőponton rövidesen megkezdjük, majd a szükséges és elégséges mennyiségű mérési adat rendelkezésre állása után szakértőnk elkészíti a szakértői véleményt, és a korábbi évek mérési adatainak, illetve az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat hivatalos adatainak összevetésével elvégzi a teljes körű értékelést.”

Magyar Imre környezetvédelmi szakmérnök

A kapott eredményről természetesem megkérdeztük dr. Dézsi Csaba András polgármestert is.

Tudjuk, hogy nem pulmonológus vagy epidemiológus, de mégis mit mondanak a kapott adatok egy orvosnak?

Valóban nem vagyok egyik sem, viszont üzemorvos vagyok, és mint ilyen, leginkább én tudom értékelni ezeket az adatokat, hisz az ilyen jellegű vizsgálatok is részei az üzemorvosi munkának. Orvosi szemmel vizsgálva ugyanazt látom, amit a szakértő. Tény, hogy 20-25 éve aggasztja a Szent­iván városrészben élőket, hogy az Ipari Park és a hulladék­égető jelenléte szennyezi-e a levegőt. Annak idején még én is tüntettem a nem megfelelő technológiát használó hulladékégető ellen, azóta a korszerűtlen kazánokat modernre cserélték, és az akkori levegőszennyezés megoldódott. Ez alatt a 25 év alatt én vagyok az első polgármestere a városnak, aki komolyan foglalkozik a győrszentiváni polgárok aggályaival, és azt mondtam, öntsünk végre tiszta vizet a pohárba, és mérjünk. És ha már mérünk, mérjünk állandó légszennyezettség-mérővel, amit megvásárol az önkormányzat. Egy ilyen saját mobil berendezésnek a beszerzése folyamatban van, addig is a Green Lab Magyarország mobil készülékét rendeltük meg. Azt kértük, hogy szakmailag ítéljék meg, hogy hol legyenek a mintavételek, és határozzák meg, milyen összetevőket vizsgálnak, majd ezeket egyeztessék a helyi lakossággal. A mérések tehát elindultak, az első fázis be is fejeződött. Fontos megjegyezni, hogy ezek téli, tehát fűtési szezonban zajlottak. Ennek ellenére is megnyugtató eredményt adtak a kapott adatok. Egészségügyi szempontból jelenleg ártalmatlan a városrész levegője.

Az eredményeket sajtótájékoztatón mutatták be közel egy hete.

Valóban. Nincs takargatnivalónk, a teljes mérési dokumentációt átadtuk a sajtónak, beleértve az érdeklődő ellenzéki lapokat is. Úgy gondolom, hogy most az a legfontosabb, hogy minél több emberhez eljusson az információ, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, nincs mitől tartani Győrszentivánon.

A jelentésben természetesen vannak figyelemre méltó dolgok. Ilyen a kén-dioxid vagy a nagy szemcséjű szálló por koncentrációja.

Ez így van. A kén-dioxid-koncentráció két alkalommal, mindössze egyórás időszakra túllépte a határértéket, ám ez még semmiképpen sem veszélyes az egészségre. Vizsgáltuk, hogy mi okozta ezt az anomáliát. A rövid időtartam arra utal, hogy valami lokális probléma történt a mérőpont közelében. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a környéken valaki feltehetően nem megfelelő tüzelőanyagot használt a fűtéshez. Ha nem megfelelő az égés folyamata vagy szerves anyagot égetnek, akkor kerülhet a levegőbe kén-dioxid-gáz. Valószínűsíthető, hogy valaki háztartási hulladékkal durrantott be a kályhájába. Ez nem csupán szent­iváni eset. Minden városrészben előfordul és figyelni kell rá, hisz ezt csak a lakosok tudják megfelelő fegyelemmel szabályozni. A szálló por esetében pedig az úgynevezett PM10-es frakciójú szálló por koncentrációja egy esetben lépte át a határértéket, szintén rövid időre. Ez a nagyobb szemcseméretű frakció, ami kevésbé ártalmas a tüdőre, mint az apróbb szemcsés frakció. A szakértő szerint ezt az autók kerekeiről leváló mikroszkopikus gumidarabkák, valamint a mezőgazdasági tevékenységekből származó por okozhatja. A mezőgazdasági porszennyezés számos esetben jelent komoly veszélyt a tüdőre, ugyanakkor a téli időszakban nem hinném, hogy ennek szerepe volt az eredmények alakulásában.

Dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő.

Hogyan tovább?

A szakértői vélemény alapján támadt a gondolatom, hogy ha az autógumiból leváló mikroszemcsék miatt lehet ilyen mennyiségű változást tapasztalni, akkor érdemes lenne vizsgálni a belváros, sőt az egész város szállópor-szennyezését. Elhatároztam és el is indítottam a folyamatot, hogy egyéves ciklusban, a város minden kerületében elvégezzük a szentivánihoz hasonló méréseket. Előzetesen kértem a munkatársaimat, hogy kérjék le a Szent István úton és Grabo-sátor mellett található légszennyezettség-mérő állomások adatait, egyeztessék a teendőket a szakértővel, és térképezzék fel az egész várost. Összegezve: egy eddig soha nem látott egészségvédelmi programot indítok el most Győrben, amelynek az összegyűjtött adatait minden évszakban kielemezzük, és nyilvánosságra hozzuk. Ezzel egyidőben egy másik kiemelten fontos programot is elindítok a városban. A háziorvosainktól bekérjük az adatokat az előforduló betegségek gyakoriságáról. Ez nem csak az allergiás és daganatos betegségekre vonatkozik, amiről felületesen, elhamarkodva alkotott nyilvánosan véleményt egy győrszentiváni fórumon felszólaló kolléga. Azért, hogy egyes gyanújelek alapján felmerülő szakmai kérdésekre valóban korrekt választ adjunk, egy nagyon széles körű felmérést fogunk végezni. A tudományos alapossággal feldolgozott, minden körülményt, például a demográfiai adatokat is figyelembe vevő számításokkal, tényekkel alátámasztott véleményt lehet formálni a lakosság egészségügyi állapotára, a lehetséges veszélyforrásokra vonatkozóan. Számomra pedig a győri emberek egészségének megőrzése mindennél fontosabb.

