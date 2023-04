A bútorlapok kapcsán gyakran vesszük kissé felületesen egy kalap alá az eltérő típusokat, pedig bőséggel akad különbség. Márpedig a különböző gyártási technológia különböző végeredményekhez vezet, amelyek ugyan ránézésre hasonlóak, ám a felhasználási területüket tekintve is eltérhetnek.

Ugyanakkor elmondható, hogy a bútorlap a növekvő fogyasztói igények kielégítésének egy környezetbarát módja, hiszen újrahasznosított fából és papíról készül. Ráadásul az elkészítési változatoknak köszönhetően rengeteg berendezési elképzelésbe illeszthető, a dekorációt jelentő külső borítás hatalmas választási lehetőséget biztosít, akár színben, akár stílusban.

Amikor a lakás berendezését tűzzük ki célul, érdemes minden helyiség bútorzatának alapanyaga kapcsán a szoba rendeltetésének megfelelően tervezni. Teljesen más igénye van egy vizes blokkal rendelkező helyiségnek, mint a hálószobának, és ez például a burkolás mellett a szoba berendezésének alapanyagát is meghatározza.

De mi is az a bútorlap?

Kezdjük azonban azzal, hogy mit is nevezünk bútorlapnak, és milyen típusaiból készítenek bútorokat. A bútorlap nagy általánosságban fa és papír forgács, amit melamin gyantával – másnéven műgyanta –itatnak át és préselnek össze nagy nyomás alatt. Erre jöhet egy fedőlemez és élzáró, amelyek már több alapanyagól is készülhetnek, és természetesen a dizájnt is meghatározzák. A bútorlapok középső részében nagyobb méretű faforgács van, a külső rétegekben pedig kisebb darabok kerülnek, így a laminálás előtti préselésnél a bútorlap már alapból egy simább alap felületet kap.

A dekorlemezek két nagy típusa a HPL (High Pressure Laminate) és a CPL (Continous Pressure Laminate). A HPL nevéből is adódóan magas nyomáson készül, míg a CPL-t már nem táblalemez nyomáson keresztül préselik, hanem az egyes papír rétegek alacsony sebességgel haladó présbe kerülnek. Utóbbi magasabb minőséget képvisel.

A fürdőszobába vízálló bútorlapot

A bútorlapok különböző fajtáját elsősorban a sűrűségük határozza meg. Az MDF (Medium Density Fibreboard) már magasabb minőséget képvisel, elsősorban magasabb tömörségének és ebből következő nagyobb fajsúlyának köszönhetően. A simább felületű és finomabb szerkezetű MDF bútorlap könnyen munkálható, marható és csiszolást követően festhető is, ami a magasfényű front bútorlapok előállításának egyik technológiája. A fürdőszoba olyan terület, ahol a víz az úr, ennek megfelelően olyan fürdőszobabútor a megfelelő, amelyek jól bírják a nedves környezetet. Az MDF tökéletes választás, nem csak esztétikai, de ellenállóság szempontjából is. Egy rosszul megválasztott mosdószekrény takarólemezeinek illesztései környékén felázhat, amely aztán visszafordíthatatlan púposodáshoz vezethet. Ennek megfelelően a dekorlemez laminálása, illetve az ABS élfólia illesztései is fontos szempontnak minősülnek, a vízállóság ugyanis alapvető elvárás a fürdőszobában.

Forrás: miniwebshop.hu

A konyha fényét emeli a bútorlap

A bútorlapok a konyhában is remekül megfelelnek a bútorok alapanyagának, ám természetesen a konyha különböző részein már más az elvárás. Bútorlapból kiváló konyhapult készül, ám ahogy a fürdőszobában, ez esetben is kiemelten fontos, hogy megfelelően laminált és tökéletes élzárással rendelkező felületet hozzunk létre, különösen a mosogató környékén. Ugyanakkor a konyha többi részén már kevésbé van megkötve a kezünk, a konyhasziget, vagy akár egy étkezőasztal esetében már a tömörség sem olyan fontos tényező. A konyhabútorok esetében továbbra is népszerűek a magasfényű bútorlapok, amelyek amellett, hogy csillogó felületükkel modern és letisztult stílust biztosítanak, könnyen tisztíthatók, és szinte bármilyen színben előállíthatók.

A nappali és a hálószoba

Ha pedig berendezési terveinkben már túl vagyunk a vizes helyiségeken, kicsit könnyebb lesz a dolgunk. A bútorlapok ugyanis elég kemények, és kiváló szilárdságúak ahhoz, hogy szinte bármilyen berendezési tárgy alapjának megfeleljenek. Irodabútorok, íróasztalok tökéletes alkotóelemei, a nappaliba dohányzóasztal, polc, tévéállvány, komód vagy ülőgarnitúra készülhet belőlük, míg a hálóban teljes gardróbszekrény kialakítására is alkalmasak.

A bútorlap az egész lakás berendezésének alapeleme lehet, ám a különböző igényű és jellemzőkkel rendelkező helyiségek különböző elvárásokat támasztanak, és ezt a bútorlap kiválasztásakor mindenképpen érdemes figyelembe venni. (X)