Neked már van kapszulagardróbod?

Veled is előfordult már, hogy indulás előtt órákba telt kiválasztani a megfelelő szettet, holott látszólag tele van a ruhásszekrényed? Ne aggódj, ezzel nem vagy egyedül. Ha te is jártál már hasonló cipőben, okvetlenül olvass tovább, mert segítünk orvosolni a problémát. Bemutatjuk a kapszulagardrób esszenciális darabjait és a legmenőbb mai ruhadarabokat is, amelyekkel nem lesz többé probléma az öltözködés.

Fotó: housebrand.com

A House Brandnek egyetlen célja van: hogy megtaláld a hozzád legközelebb álló stílust és remek áron szerezd meg a legmenőbb ruhákat. Szeretnénk, hogy az öltözködés ne nyűg legyen, hanem egyszerű, gördülékeny, örömteli rutin, sőt az önkifejezés legalapvetőbb formája. Éppen ezért adunk tanácsokat és biztosítunk olyan termékeket, amelyeknek köszönhetően az öltözködés a legnagyobb buli lehet minden reggel. A House Brand kínálatában stílusos és divatos kiegészítőket, táskákat, szemüvegeket, öveket, láncokat találsz, a legjobb darabokat pedig akár szettekben is megvásárolhatod. Folyamatos akciók és kedvezmények várnak, ezért mentsd el a weboldalt a könyvjelzőid közé, hogy ne maradj le a legjobb dealekről. A filtereknek köszönhetően hamar szűkíthetsz a keresésben, hogy minél egyszerűbben találd meg az új szerelem- ruhákat. Egy biztos, hamarosan itt a jó idő, különleges darabjainkkal pedig ki fogsz tűnni a szürke tömegből. A gardrób alapdarabjai Ha minden reggel küzdelmes a ruhaválasztás a rendelkezésre álló választék ellenére, akkor itt az ideje, hogy elkészítsd a tökéletes kapszulagardróbot. A megfelelően összeválogatott alapdarabok segítenek abban, hogy minden reggel magabiztosan öltözz fel és a legmenőbb szettekben hódíthass, vagy egyszerűen csak jól érezd magad bennük. Kezdjük hát a felsorolást, milyen ruhákra van szükséged a mindig jól variálható look-hoz. #1 Póló A kapszulagardrób egyik lefontosabb alapdarabja a póló. Ezekből az opciókból okvetlenül legyen a gardróbodban legalább egy-egy minta nélküli, egyszínű változat. Ha az alapszínek, mint a fekete, a fehér, a bézs, a barna, a sötétkék megvannak, jöhetnek a mintás változatok is, amelyekkel személyiséged is kifejezheted. Az egyszerű, egyszínű pólókat könnyen társíthatod mintás nadrágokkal és extravagánsabb cipőkkel is. A női pólók lényege és előnye, hogy rengeteg variációban hordhatóak, lehetnek a szettjeid főszereplői, vagy csupán aláöltözékek. Nem vitás, a pólók a gardrób legfontosabb szereplői. #2 Kis fekete ruha Ehhez nem kell magyarázatot írnunk, hiszen egy kis fekete ruha minden helyzetben jó választás lehet, a kiegészítőkkel pedig kiválóan irányíthatod a megjelenést a lazától az elegáns stílus felé. Az azonban fontos, hogy jól ismerd a testalkatod és a formádhoz legjobban illő fekete rucit válaszd. #3 Skinny Jeans A farmer sosem megy ki a divatból, minden évszakban van létjogosultsága. Egy szűk farmer egy mintás, menő pólóval és tornacipővel nagyon laza és kényelmes viselet, magassarkúval pedig máris őrjítően szexi lehet. Igazi Jolly Joker. #4 Farmer dzseki A farmerdzseki nagyon vagány megjelenést kölcsönöz és minden szezonban hordhatod. Olyan dzsekit keress, ami nem túl nagy a válladon, viszont ősszel akár egy pulóver is kényelmesen elfér alatta. #5 Oversize póló Az oversize póló és egyébként más oversize darabok is a kötelező felszerelések közé tartoznak egy gardróbban. Kényelmesek, nem feszengsz bennük, minden testalkatra remekül passzolnak, és hatalmas kínálatuk érhető el. Az oversize pólót éppen úgy viselheted, mint egy sima pólót, csak még stílusosabb leszel benne. #6 Fűzős top A fűzős topok nagyon sokoldalú ruhadarabok. Lehetsz benne szexi, de visszafogott is. Egy oversize nadrággal például kitűnő választás lehet egy szűk fűzős top, kiválóan teremti meg az összhangot a szettjeidben. Könnyen variálható, ráadásul létezik hosszú ujjú és spagettipántos változatban is. #7 Vékony pántos body A vékony pántos, testhez simuló bodyk hatalmas népszerűségnek örvendenek, nem is csodálkozunk ezen. Remekül formálják az alakot, nagyon kényelmesek és rendkívül egyszerűen és sokoldalúan hordhatóak. Ráadásul a derekad sem lóg ki belőle, ha hideg van. #8 Magassarkú cipő, bokacsizma és sportcipő Ha ez a háromféle cipő a szekrényedben van, akkor nagy baj már nem érhet a reggeli készülődésnél. A cipők erősen meghatározzák a megjelenés alaphangját, ezért minden esetben legyen benne ez a három esszenciális darab. A legjobb, ha minél egyszerűbb színeket válogatsz össze, hogy a lehető legtöbb ruhádhoz illeszkedjenek a lábbelik. Amennyiben a fent említett alapdarabok megvannak, akkor szinte minden alkalomhoz és eseményhez hamar és nagyon vagányan fel tudsz öltözni. Az alapdarabokat pedig mindig feldobhatod egy extra kiegészítővel, egy különleges táskával, stílusos napszemüveggel vagy mintás pólókkal és anyagokkal. Mivel manapság a legnagyobb figyelmet az oversize pólók kapják, beszéljünk arról, hogyan miért is imádjuk őket és mire figyelj a vásárlásnál. Miért imádjuk az oversized pólókat? A kontrasztozás igazán szexi módja annak, hogy megmutasd magad, az oversized pólók pedig a legjobb eszközök egyike. Lehetsz egyszerre laza és szexi bennükúgy, hogy kényelmesen érzed magad és nem mutatsz túl sokat magadból. Mindezek mellett az egyik legkényelmesebb ruházat, egyáltalán nem kell feszengened benne. Nyáron akár egyberuhaként is hordhatod egy menő sportcipővel, de tűsarkúval is ultraszexi kombó, mégsem túl kihívó. Minden testalkathoz megfelelő, hiszen ápol és eltakar. Kitűnő választás molettebb testalkat esetén, mivel igazán felszabadító érzés nem behúzott hassal közlekedni egész nap. Ki ne szeretne egyszerre szexi és kényelmes ruhákban járni? Mindenesetre mi imádjuk az oversized pólókat, mert minden stílusba kitűnően beilleszthetőek és sosem mennek ki a divatból. Hogyan válassz oversized pólót? Nagyon nagy különbség van az oversize és a nagy méretű póló között. Nagyon fontos, hogy mindig a méretednek megfelelő, kifejezetten oversize stílusú pólót rendelj vagy vásárolj, máskülönben a végeredmény igen slampos lesz. Ezeket a pólókat éppen úgy tervezték, hogy megfelelően illeszkedjenek az oversize stílusba, a szimplán nagyméretű darabokkal ezzel ellentétben azt a hatást kelted, hogy éppen aludni mész. Kizárólag akkor rendelj az internetről oversized pólót, ha a leríásban is szerepel az „oversize”, a „túlméretezett”, vagy a „baggy” kulcsszó. Egész nyugodtan válassz nagy felirattal, feltűnő mintákkal díszített oversized darabokat, hiszen ezek a pólók éppen így mutatnak a legjobban. Ha eddig nem találtad meg az álompólód, ne aggódj, mert a House Brand oldalán a legmenőbb oversized női pólókat rendelheted meg. Itt az idő, hogy megmutasd magad és igazi divatikonná válj.

