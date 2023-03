Április végén kétszázötven kétkerekűvel indult el a győri e-roller hálózat, a tervek szerint májusig 500-ra bővül a kisalföldi vármegyeszékhely flottája. A környezetkímélő közlekedést biztosító e-rollerek bérlése és működtetése pofonegyszerű, mindössze egy telefonos applikációt kell hozzá letölteni, regisztrálni, és máris gurulhat az elektromos eszköz.

Az applikáció egy Google-alapú térképen meg is mutatja a hozzánk legközelebb eső rollert, jelzi a hivatalosan kijelölt parkolópontokat, és kezeli a számlázást is. A járműveket a kormányon található QR-kód beolvasásával lehet aktiválni, a használatot pedig percalapú bérleti díjjal lehet kiegyenlíteni, amit az applikáció automatikusan le is von a csatolt bankkártyáról.

Ám vannak szabályok is! Ezeket azonban többen figyelmen kívül hagyták már az első héten. A legfontosabb talán az, hogy az e-rollereket tilos ittas állapotban használni. A vonatkozó szabályozás egyelőre még nem emelkedett törvényerőre, ám ezt a tételt érdemes mindenképpen szem előtt tartani, már csak a saját biztonságunk érdekében is. A második, hogy a szolgáltatást csak 18 éven felüliek vehetik igénybe. A harmadik fontos szabály, hogy a gépeket csak a kijelölt pontokon lehet leállítani. Ez utóbbi azért is fontos, mert ha nem megfelelő helyen hagyjuk magára a rollert, a számlázás nem áll le: további fél órán keresztül nyitva marad a számla, ennek díját a rendszer le is vonja a bankkártyáról. Tehát a hanyagság itt szó szerint a zsebünkre megy.