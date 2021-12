„Ügyfélkörünkben szerzett személyes tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy a bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása mind a vállalkozók, mind a vásárlók szempontjából jelentős előnyökkel jár. A kereskedők vagy szolgáltatók számára megkönnyíti az adminisztrációt és lerövidíti az időt, amely a készpénz kezelésével jár, így napi munkájuk során több figyelmet és időt fordíthatnak ügyfeleikre, partnereikre. A kártyaelfogadás lehetőségével a kereskedők akár versenyelőnyt is szerezhetnek, hiszen a digitális pénzügyi megoldások egyre kedveltebbek, és manapság már egyfajta elvárásként is megjelenik, mind a lakossági, mind a vállalati ügyfeleink körében. Vásárlói oldalon egy roppant kényelmes lehetőség a bankkártyával történő fizetés, hiszen egyszerű, gyors és nem utolsósorban biztonságos is, mivel akár érintésmentes fizetési megoldást is lehetővé tesz. Egyre gyakoribb, hogy ügyfeleink bankkártyáikat mobil eszközre „költöztetik”, így a bankkártya használat tovább egyszerűsödik. Biztos vagyok abban, hogy az a kereskedő vagy szolgáltató, aki biztosítja a kártyaelfogadást vásárlói, partnerei számára, piaci előnyt szerez”– összegezte tapasztalatait Kiss Csaba, a Budapest Bank mosonmagyaróvári fiókjának vezetője.