A gazdasági válsághelyzet kezelésére kínál megoldást a honvédség

Háromezer, a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a munkahelyét elvesztő polgárnak tud ideiglenes segítséget nyújtani a Magyar Honvédség egy teljesen új katonai szolgálat lehetőségével. Az álláskeresők hat hónapig vehetnek részt egy olyan alapkiképzésen, amelyre otthonról járhatnak be, és amiért illetményt és ellátást kapnak, és ha közben munkát találnak máshol, azonnal, jogkövetkezmény és hátrány nélkül válthatnak.

Idén még nyolcszáz szerződéses katona felvételére van keret, valamint a szerződéses, illetve a tartalékos katonák mellett egy harmadik szolgálati formát is bevezetnek, ahova háromezer főt várnak – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Benkő Tibor honvédelmi miniszter a május 19-én Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián megtartott rendkívüli feladatszabó értekezletet követően. A tárcavezető leszögezte, a speciális szolgálatra jelentkezőket nem vonják be a déli országrész műszakihatárzár-védelmi feladatainak ellátásába, hiszen az ottani feladat alaphelyzetben is két-három hetes külső, zárt szolgálatot igényel, amikor a katona egy pillanatra sem hagyhatja el a számára kijelölt körletet.

A speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatra július 1-jétől a kormányhivatalokban és a toborzóirodákban lehet jelentkezni.

Szerződési díj az új szolgálati formára jelentkezők esetében nincs.

Amennyiben a jelentkező hat hónap után úgy dönt, hogy elhagyja a hadsereg kötelékét, semmiféle szankciót nem alkalmaznak ellene. Ugyanez érvényes akkor is, ha a jelentkező közben munkát talál a civil szférában.

A rendhagyó önkéntes tartalékos katonai szolgálatot választó munkakereső jelentkezését követően orvosi szűrővizsgálaton esik át. Laktanyai elhelyezést csak a kiképzés menete szerinti két-három napos gyakorlatok idejére kapnak, bejáró katonaként otthonról, munkaidőben vonulnak be a laktanyába.

A katonák három ciklusban végzik féléves kiképzésüket, amely alapkiképzésből, általános lövészkiképzésből és szakkiképzésből áll.

Ez idő alatt a katonák bruttó 161 ezer forintos illetményt kapnak, az első hónap után írásban tehetnek katonai esküt. A felkészítés az ország huszonöt laktanyájában folyik majd.

Az új szolgálati formában a katonák utazásait megtéríti a honvédség, egyenruhát kapnak, a kiképzés, laktanyai szolgálat, gyakorlatok idején fegyvert kapnak, a szolgálat idejére étkezés, orvosi ellátás jár nekik.

A hat hónapos kiképzést követően a katonák eldönthetik, hogy folytatják-e a szolgálatot más formában – természetesen az azokhoz mért szigorúbb alkalmassági feltételek teljesítése mellett – vagy visszatérnek a polgári életbe.

Az új szolgálati ág létrehozásával a Magyar Honvédség is szerepet vállal a kormány válságkezelő programjában. A gazdaságvédelmi akcióterv kiemelt pontja a munkahelyteremtés, azoknak a munkavállalóknak a foglalkoztatása, akik a világjárvány okozta gazdasági nehézségek miatt vesztették el állásukat. Arról még nincs kormánydöntés, hogy a speciális tartalékos szolgálat hat hónapos intervalluma meghosszabbítható lehet-e még további hat hónapra, de ennek a lehetőségét sem vetették el.

Az egyetemeken is toboroznak Több hazai felsőoktatási intézmény után az ország egyik legnépszerűbb egyetemén, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen is lehet már katonának jelentkezni – számolt be a Honvédelem.hu. A toborzóiroda minden kedden és csütörtökön 13 és 15 óra közt tart nyitva az Egyetem tér 5. szám alatt. A szűk körű megnyitón az ELTE részéről Scheuer Gyula kancellár, míg a Magyar Honvédségtől Szűcs Imre ezredes, a katonai toborzók parancsnoka vett részt. „A következő hetekben élénk érdeklődésre számítunk, hiszen az elmúlt két hónapban – részben a járványügyi helyzet hatására – valamennyi toborzóirodánkban nőtt a jelentkezők száma, amely hamarosan elérheti az ezer főt” – mondta a parancsnok, majd kiemelte, hogy mindenkinek igyekeznek az elképzelései, képességei és a honvédség lehetőségei alapján beosztást biztosítani. A Magyar Honvédség 12 magyarországi egyetemmel működik együtt, az ELTE-vel eddig még nincs megállapodása, de a felek vizsgálják a jövőbeli együttműködési lehetőségeket.