Az Állami Számvevőszék a baloldali ellenzéki pártokra kiszabott bírsága azt jelenti, hogy ezek a pártok érintettek a guruló dollárok ügyében, hiába próbálták ezt cáfolni, vagy éppen másra áthárítani – mondta el Pindroch Tamás. Kiderült, hogy valóban a kampányra ment el a pénz – hangsúlyozta.

Zila János szerint, aki nem bolond, vagy nem szemellenzős, az régóta tudta, hogy ezek a politikai erők lebuktak. Még A hatalom a népé című kampánydalukat is külföldi pénzből fizették. Külföldi érdekeket képviseltek és képviselnek most is. És most ezek az emberek jelentkeznek, hogy mennének jövőre Brüsszelbe képviselni a magyar választókat? Vagy pontosan milyen érdekeket is? – tette fel a kérdést az elemző.