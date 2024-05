Kölnben találkozott először ezzel a sporttal, és hazatérve kezdeményezte a Magyar Szabadidősport Szövetségnél, hogy itthon is honosítsák meg a mozgásformát. – Sokaknál gond van a mozgáskoordinációval. Már olyan egyszerű feladatok is nehézséget okoznak, mint a két kéz ellentétes mozgatása. A nordic walking az egyik legegészségesebb sportág. Jó technikával az izomzat 90 százalékát átmozgatja.

Tévhit, hogy ez csak az idősek sportja. A Finnországból származó mozgásforma a sífutás „szárazföldi” változata. A győri edzésekre is egyre többen járnak a 40 év körüli korosztályból.

– Hetente kétszer kétórás rendszeres edzések vannak, plusz a kezdőkurzusok. Az elején mindig 25 perc tornával kezdünk, a végén pedig tíz perc nyújtással zárunk. A sportággal ismerkedők számára szép lassan emeljük a távokat, a haladó nordic walkingosok 8–9 kilométeres edzéseket teljesítenek.

– Vallom, hogy minél idősebbek vagyunk, annál többet kell sportolnunk. A legjobb az, ha nem csak egyféle sportágat gyakorlunk, hogy ne mindig ugyanazokat az izomcsoportokat mozgassuk. Hobbisportnál is fontos, hogy megtanuljuk a helyes technikát.

Győrben immár két évtizede lehet gyakorolni ezt a sportot, amire Fügi Edit különleges eseménnyel készül.

– Az évek során rengeteg embert oktattam. Most mindannyiukat meghívtam egy közös nordic walkingra. Lesznek most is aktív tagok, és lesznek olyan résztvevők is, akik már felhagytak vele vagy egyénileg csinálják, és most az esemény kedvéért „visszatérnek”. A visszajelzések alapján több mint százan leszünk. A Dunakapu téren együtt melegítünk be, majd egy jóleső nordic walking után az Aranyparton bográcsozunk egyet.