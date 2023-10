Már 2007-ben, a Financial Times című lapban is írt Soros György arról, hogy szerinte a mekkora hibát követ el a Bush-adminisztráció a Közel-Keleten az izraeli kormány azon döntésének támogatásával, mely szerint nem hajlandó elismerni egy olyan palesztin egységkormányt, melyben a Hamász is részt venne – írja a Magyar Nemzet.