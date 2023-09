A világhírű motivációs előadó egy személyes hangvételű videóüzenetet küldött Mészáros Lőrincnek. A magyar üzletember felesége, Várkonyi Andrea közösségi oldalán osztotta meg a felvételt, ahol Vujicic köszönetet mondott nekik azért, hogy az alapítványuk segítségével előadásokat tarthatott. A motivációs tréner azt is hozzáteszi, hogy most nem tudott találkozni Mészáros Lőrinccel, de reméli, hogy legközelebb sor kerülhet rá. A felvétel végén már magyarul is hangsúlyozza: „Szeretlek”.