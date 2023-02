A Nemzeti Információs Központ (NIK) ellenőrizte a baloldal kampányát milliárdokkal támogató Action for Democracy hivatalos bejegyzési dokumentációját, amelyet 2022. március 9-én nyújtott be a korábban Bajnai Gordon volt kormányfő, valamint Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadójaként is ténykedő Korányi Dávid és Christopher Maroshegyi New York állam illetékes hivatalánál.

A számlaforgalmi adatok áttekintésekor kiderült, az AD úgy kezdeményezett több száz millió forintos utalásokat az érintett magyar szervezetek irányába, hogy még be sem volt jegyezve.