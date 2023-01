Tony Saggers, a brit Nemzet Bűnüldözési Ügynökség (NCA) korábbi kábítószer-fenyegetésért és hírszerzésért felelős vezetője pedig azt mondta az albán bűnbandákkal kapcsolatban:

Fontos, hogy ne sztereotipizáljunk, de a koszovói háború miatt az albánok koszovóinak adták ki magukat, hogy menedékjogot kapjanak az Egyesült Királyságban. Az ideérkezők közül sokan csak egy jobb életet akartak, de voltak köztük bűnözők is, akik képesek voltak illegális hálózatokat kiépíteni.

Hozzátette, hogy a brit bűnözőknek „gyorsan meggazdagodni” mentalitása van, míg az albánok stratégiája a „lassan meggazdagodni” volt, így tudtak szépen lassan terjeszkedni országszerte és átvenni a piac legnagyobb része felett az irányítást. Olyan olcsón kezdték árulni a drogot, hogy a fogyasztók természetesen már tőlük szerezték be a kábítószert. Végül már a többi banda is az albánoktól vette a szert. Az is segített nekik ebben, hogy a hírük már megelőzte a bandák tagjait.

Az albán bűnözők kegyetlenek és potenciálisan gyilkosok lehetnek, amikor a szervezett bűnözésüket irányítják otthon. De amikor az Egyesült Királyságba jönnek, megpróbálnak karizmatikusabbak lenni, és a félelmet használják

– mondta Saggers. Ezt Peter Walsh oknyomozó író is megerősítette, aki úgy véli, hogy az albán bandák megjelenése után a primo kokain elérhető közelségbe került a fiatalabb bandák számára, akik korábban nem tudták előteremteni a pénzt a nagy mennyiségű készletekre. Megjegyezte azt is, hogy

tragikus módon azonban ez gyakran halállal és erőszakkal járt együtt, mivel ezek a fiatal bandák megvívták saját háborúikat a területért.

A Hellbanianzról azt tartják, hogy évente több millió font értékű kábítószert szállítanak az Egyesült Királyságba. Annak ellenére, hogy kábítószerből gazdagodtak, az albán bandák 1998-ban csalással tették le a névjegyüket az Egyesült Királyság alvilágában. Manapság a zenei iparban is megpróbálnak betörni, a gazdagsággal kérkedő videóklipjeik többmilliós nézettséget hoznak. A dalszövegekben nem is rejtik véka alá, hogy miből tudják fenntartani azt az elképesztő luxust, amelyet még a kontinens leggazdagabbjai is megirigyelhetnek.

A The Sun lapnak nyilatkozó, neve elhallgatását kérő szakértő azt is mondta, hogy a különböző albán drogbandák jellemzően tíz emberből állnak. A tagok különböző feladatokat kapnak: vannak sofőrök, felügyelők és pénzbeszedők.

A bandatagok jellemzően rokonok lehetnek, és mindannyian ugyanabból az albániai városból származhatnak. Sok pénzt kerestek az Egyesült Királyságban kokain eladásából, amit arra használtak, hogy földet és ingatlant vásároljanak Albániában

– tette hozzá.