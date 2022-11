Múlt pénteken elkezdődött az V. kerületben hazánk két legnagyobb karácsonyi vására a Vörösmarty téren és a Szent István-bazilikánál. A hatalmas érdeklődésre számot tartó és az elmaradásukról szóló hírek után mégis sikeresen megvalósuló Vörösmarty téri vásár azonban szúrja az V. kerületi ellenzéki frakció szemét, és azzal vádolják az V. kerületi önkormányzatot, hogy a mostani szervező cég kedvezményt kapott.

A Fővárosi Önkormányzat tavaly százszázalékos díjkedvezménnyel adott közterület-használati hozzájárulást a Vörösmarty téri vásár megtartására.

A Belváros önkormányzata a Magyar Nemzetnek kifejtette: a Fővárosi Önkormányzat eddigi gyakorlata alapján az V. kerület lakói nem részesültek a vásár nyereségéből, abból egyetlen forintot sem fordítottak a Vörösmarty tér Belvároshoz, belvárosiakhoz méltó üzemeltetésére. Szerintük ez korábban a belvárosi baloldali képviselőket egyáltalán nem zavarta. Hozzáteszik: most, hogy a főváros rendezvényszervező cége visszalépett a vásár megszervezésétől, Kovács Alex Gábor MSZP-s képviselő a Szabad Európának kifogásolta, hogy szerinte a Belváros mindkét vásár esetében kedvezményt adott a szervezőknek. Pedig az igazság az, hogy a Belváros önkormányzata a főváros által alkalmazott száz százalék helyett a Vörösmarty teret kilencvenszázalékos, a Szent István teret nyolcvanöt százalékos kedvezménnyel adta használatba, összesen csaknem húszmillió forintért, és a hasznosításból származó bevételeket teljes egészében a közterületek fenntartására kívánja fordítani.

A lap megkérdezte az önkormányzatot arról is, valójában miképpen alakult a díjazás.

Kiemelték: semmi rendkívüli nincs a díjbesorolásban, tavaly a Fővárosi Önkormányzat százszázalékos tulajdonában álló rendezvényszervező cég, a Budapest Brand Zrt. is kulturális besorolással, a belvárosi önkormányzattól szintén kilencvenszázalékos – míg a Fővárosi Önkormányzattól százszázalékos – díjkedvezménnyel kapott közterület-használati hozzájárulást a karácsonyi vásár megtartásához, ahogy 2019-ben a most visszalépő cég, a Brand elődje, a BFTK Nonprofit Kft. is kilencvenszázalékos díjkedvezményt kapott az V. kerületi önkormányzattól.

Tehát a karácsonyi vásár közterület-használata tekintetében évek óta nem változik a gyakorlat, függetlenül attól, hogy ki szervezi a vásárt, a díjbesorolás változatlan.

A belvárosi önkormányzat kiemelte: a terek hasznosításából származó bevételt száz százalékban közterület-tisztántartási, zöldfelület-fenntartási és közútkezelési feladatokra fordítja.

A teljes cikket itt olvashatja el.