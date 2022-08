A jelenlegi és az előző svéd kormányok energiapolitikája miatt fennáll a veszélye annak, hogy a háztartások és a vállalkozások egy ideig áram nélkül maradhatnak az áramhiány miatt, mivel a kereslet télen várhatóan meg fogja haladni a kínálatot. Az áramhiány oka – az Oroszország ellen bevezetett szankciókon túl – hogy a svéd törvényhozók környezetszennyezőnek minősítették az atomerőműveket, ezért leállították azokat és helyettük szélerőműveket építettek. Ezek azonban még most sem képesek stabil áramellátást biztosítani – írja a V4NA.

Vannak azonban kiváltságos cégek, mint például a Facebook és a Google, amelyek engedélyt kaptak arra, hogy szervercsarnokokat állítsanak fel Svédországban, amelyek mindegyike kedvezményesen, a piaci ár alatt kap villamosenergiát, miközben a háztartások piaci áron kapják az áramat.

A kormány azt is lehetővé tette, hogy a Svédországban szükséges villamosenergiát külföldre exportálják. Az energiapolitikai döntések oda vezettek, hogy az árak az egekbe szöktek. A kormány most az állami média (SVT) segítségével próbálja elfogadtatni a lakossággal, hogy az áramkimaradások gyakori és megszokott események lesznek. Az közmédia tippeket is ad arról, hogy mit tehetnek a svédek.

A televíziós csatorna szerint a beltéri hőmérsékletet érdemes olyan alacsonyra állítani, hogy pulóverben vagy kabátban még megfelelő legyen. De a közmédia azt is javasolja, hogy mindenki zuhanyozzon ritkábban – és azt is hideg vízzel. Sőt, a fogmosás is olyasmi, aminek a csökkentésével áramot takaríthatnának meg az emberek. A szennyes ruhákat sem kell annyit mosni, csupán elég kiszellőztetni.

Amint arról már a V4NA is beszámolt, korábban Németországban is elkezdték felkészíteni a lakosságot az áramkimaradásokra. Egy tájékoztató videóban adtak tanácsokat annak kapcsán, hogy mit kell tenni egy hosszabb áramkimaradás esetén.

Was tun bei einem #Totalausfall? Auf dem ersten landesweiten #Katastrophenschutztag geht's ums Thema #Blackout mit viel Programm, Infos und Live-Übungen. Diesen Samstag ab 10 Uhr auf dem #Münsterplatz in @BundesstadtBonn! pic.twitter.com/9M3oja2bjX — BBK (@BBK_Bund) September 30, 2021

Nem ez az apokaliptikus hangulatú kisfilm az egyetlen ilyen jellegű tájékoztatás, az év eleje óta több cikk is foglalkozott a témával, tippeket adva arra, hogy lehet a lakásokban világítani és fűteni áram nélkül. A német parlament Technológiai Értékelési Hivatala már korábban figyelmeztetett az áramkimaradásokkal járó veszélyekre:

A hatásvizsgálatok kimutatták, hogy áram nélkül már néhány nap elteltével sem biztosítható a lakosság alapvető élelmiszer- és szolgáltatásbeli ellátása. Ilyen esetben a közbiztonság is veszélybe kerül és az állam már nem tud eleget az tenni alkotmányban rögzített kötelességének, annak, hogy megvédje polgárai életét és testi épségét.

Szakemberek régóta tartanak attól, hogy az európai villamosenergia-ellátás a „zöldenergia” terjedésével elveszítheti stabilitását, mivel az a jellegéből adódóan ingadozó teljesítményű, és egyre nagyobb hatással van az elektromos hálózatra. Egyre többen hívják fel a figyelmet a jóval kiszámíthatóbb szén- és az atomerőművek előnyeire.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock