Hozzátette, a hétfő éjszakai uniós csúcson Magyarország újabb hatalmas győzelmet aratott, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést és megakadályoztak egy újabb őrült brüsszeli tervet.

A kormánypárti politikus kiemelte: az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt Európában vészesen emelkednek az árak. Ebben a helyzetben természetes, hogy el kell utasítani azt, hogy a drágább olajjal még tovább gerjesszék az áremelkedést – közölte, rámutatva: olaj nélkül leáll a magyar gazdaság, nem lesz üzemanyag, sem benzin, sem gázolaj.

Kifejtette: Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-képviselője világossá tette, hogy jónak és hatékonynak tartja a brüsszeli szankciókat, sőt az atomenergia területére is kiterjesztette volna azokat. A választási kampányban is hallani lehetett a baloldaltól, hogy a legjobb válasz a háborúra, ha azonnal elzárják a gázcsapokat – folytatta Bánki Erik, jellemző hozzáállásnak nevezve Szabó Szabolcs (Momentum) álláspontját is, amely szerint majd az unió eldönti, mit kell tenni, és mindenki azt fogja betartani.

A kormánypárti képviselő szerint nem lehet nem észrevenni, hogy ez a feltétel nélküli bólogatás, a Brüsszelnek való teljes megfelelés olyan távol áll a magyar érdekektől, mint Makó Jeruzsálemtől. A baloldal Európa érdekét újra a magyar emberek, a magyar nemzeti érdekek elé állítja – értékelt.

Magyarország szerencséje, hogy egy olyan polgári kormánya van, amelyik minden eddiginél nagyobb és erősebb felhatalmazást kapott a választópolgároktól április 3-án.

Azt mondta, soha nem látott szavazatszámmal, soha nem látott támogatással nyert a kormányoldal, aminek köszönhetően egy minden eddiginél vastagabb falat sikerült áttörni azzal, hogy az olajembargóról szóló európai uniós döntés a magyar érdekeket figyelembe véve születhetett meg.

Bánki Erik közölte: így lehetőség van arra, hogy továbbra is megvédjék a rezsicsökkentést, a teljes foglalkoztatottságot, a nyugdíjasokat és a családtámogatásokat, s továbbra is növekedési pályán tartsák a magyar gazdaságot. A politikus köszönetét fejezte ki a magyar embereknek, mondván, nélkülük ez nem sikerülhetett volna.

Borítókép: Bánki Erik az Európa jövõjérõl megrendezett nemzetközi konferencián az Országházban 2021. június 21-én / MTI / Mónus Márton