Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, több esetben túl messzire ment a baloldal a járványkezelés bírálatában. Persze, lehet mindent jobban csinálni, de ha az ellenzék túl messzire megy, akkor félreérti a helyzetét - tette hozzá. A kormányfő szerint a pártoknak tudniuk kell, hogy az egész nemzetet szolgálják. Orbán elmondta, amikor úgy támadják a járványkezelést, hogy lebeszélik az embereket arról, hogy ők is a védekezés részesei legyenek, akkor az egész ellen tesznek.

Egy bizonyos határon nem lehet túlmenni

- fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnöki interjút itt nézheti vissza:

Az Operatív Törzs lassan kétvéves lesz, és nagyon sokan dolgoznak azon, hogy megmentsék az emberéleteket, és nem érdemlik meg ezeket a támadásokat - mondta Orbán Viktor, aki úgy látja, a vírus elleni védekezés kérdését ki kellene vonni a választási kampányból.

Minden kormányzati döntést a magyar emberek biztonsága vezeti

Minden kormányzati döntést a magyar emberek biztonsága vezet - mondta a kormányfő. Orbán Viktor közölte, mindig kell tartalék vakcinából, de ráhagyással dolgoznak, és a készletek egy része elveszíti a szavatosságát. Éppen ezért egy részét odaadják azon országoknak, akiknek szüksége van rá, és nem semmisítik meg - tette hozzá.

A lejárathoz közelítő vakcinákat megpróbáljuk értelmesen felhasználni.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

Nekünk több lábon kell állnunk

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a vakcinát gyárakban gyártják, és a gyáraknak tulajdonosai vannak, akik profitot szeretnének elérni. A gyógyszergyárak nagyon fontosak, de nem szolgáltathatjuk ki magunkat ilyen gyáraknak - tette hozzá.

Vakcinabeszerzés szempontjából nem állhatunk egy lábon. Nekünk több lábon kell állnunk.

Orbán szerint nem szabad lemondani arról, hogy megmaradjon a kapcsolat azon országokkal, akik képesek jó vakcinát előállítani.

Vannak rendkívüli helyzetek

Orbán Viktor az élelmiszerárstopról azt mondta, normális esetben a kormánynak nem kell beavatkoznia az árakba.

Vannak rendkívüli helyzetek, és akkor a kormány nem mondhatja, hogy a gazdasági szereplők majd megoldják a helyzetet.

A kormányfő szerint a világgazdaság belépett a magas inflációs korszakba, és ekkor a kormány nem várhatja a piaci szereplőktől az árak kiegyenlítését. Amíg nem kerülnek vissza a dolgok a megfelelő kerékvágásba, addig is élni kell - tette hozzá.

Mindnyájunknak be kell menni a boltba, és ki kell fizetni a termékeket, és jobb a korábbi alacsonyabb áron fizetni.

Brüsszel elhibázott politikája megbukott

Ezen a szinten nem lehet komolyan beszélni - mondta a kormányfő arról, hogy egyes ellenzéki szereplők szerint ő tehet az inflációról. Orbán úgy látja, az energiaárak növekedése miatt ugrottak meg az árak. Az energiaárak esetében Brüsszel politikája megbukott, mert a klímavédelem szempontjából magas árakat akar - tette hozzá. Ennek az eredménye lett a magas infláció. Zsákutcába jutott ez a politika.

A szociális szempontnak érvényesülnie kell az energiaárakban is.

Brüsszel további áremelést szeretne, és az autókat is, a házakat is meg akarják adóztatni. A családokat meg kell védeni az elszabaduló árakkal szemben, így Spanyolország és Franciaország most vezeti be a rezsicsökkentést - mondta a kormányfő. Hozzátette: pont a rezsicsökkentés terén lehetne egyezség a politikában.

Orbán Viktor szerint akármit is mond a baloldal, a rezsicsökkentés mellett ki kell tartani. A nagy szennyezőknek kell fizetniük, és nem az embereknek

- tette hozzá.

Minden eleme fenn fog maradni a mostani családtámogatási rendszernek

Orbán Viktor közölte, hogy az elmúlt 12 évben sok dolog épült fel Magyarországon, így lett egy stabil politikai és gazdasági rendszer, ami a számok alapján működik. Kiépült egy új adó-és bérrendszer. Kiépült a családtámogatási rendszer, de persze van még munka.

Új elemeket is be kell építeni a családtámogatási rendszerbe, de erre csak akkor lesz lehetőség, ha kapunk még négy évet.

Mi a bevádorlást nem akarjuk követni, és azon dolgozunk, hogy olyan körülmények legyenek, hogy merjenek az emberek gyereket vállalni - tette hozzá. Minden eleme fenn fog maradni a mostani családtámogatási rendszernek, ha bizalmat kapunk.

2021-ben a magyar gazdaság fantasztikusan teljesített

A fő cél, hogy a gyermekvállalás ne teremtsen nehezebb helyzetet egy adott család esetében, sőt anyagi előny legyen azokkal szemben, akik nem vállalnak gyermeket - mondta Orbán Viktor. Mindennek a legvégén az szerepel, hogyha nincs gyerek, akkor nincs jövő - tette hozzá. Az utóbbi kijelentés pedig már az 1998-as kormányprogramban is szerepelt.

2021-ben a magyar gazdaság fantasztikusan teljesített, miközben sokakat meggyötört a járvány - mondta a kormányfő, kiemelve: 6 százalék feletti volt a növekedés.

Magyarország a béke mellett érdekelt a mostani biztonsági helyzetben

Orbán Viktor elmondta, hogy mindig is vissza akarták adni a baloldali kormány által elvett 13. havi nyugdíjat. Ugyanígy gondolkoztunk a személyi jövedelemadó visszaadásáról és a családok segítéséről - tette hozzá.

A jövő heti, oroszországi látogatásával kapcsolatban úgy nyilatkozott, "minket nem lehet sehová sem odarendelni, mi mindig a nemzeti érdeket tartjuk a legfontosabbnak a külpolitikában is".

Szeretném növelni a magyar-orosz gázmegállapodásban szereplő gázmennyiséget az ország biztonsága érdekében.

Magyarország a béke mellett érdekelt a mostani biztonsági helyzetben - mondta, hozzátéve: "folyamatosan egyeztetek a szövetségesekkel, és úgy megyek Moszkvába".

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójában