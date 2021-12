A 2019 őszi kongresszus egyhangúlag megerősítette pártelnöki pozíciójában Orbán Viktor miniszterelnököt, és megválasztották alelnököknek Novák Katalint, Kósa Lajost, Kubatov Gábort és Németh Szilárdot. A párt hagyományai szerint miniszteri rangú politikus nem töltheti be hosszú ideig az alelnöki posztot, ezért Novák Katalin helyett most új alelnököt választanak. Erre a pozícióra Koncz Zsófia, a tavalyi szerencsi időközi választáson megválasztott országgyűlési képviselő, Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának uniós fejlesztésekért felelős államtitkára, Gál Kinga európai parlamenti képviselő, illetve Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is eséllyel pályázhat.