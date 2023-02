Pamela Anderson több alkalommal is szerepelt a világhírű "nyuszis" magazin címlapján: ezeket a fotókat szedte most elő az archívumból a Playboy, hogy egy galériával köszöntse a színésznőként is ismert modellt. Anderson legújabb életrajzi könyve, a Love, Pamela ugyanis január végén került a könyvesboltok polcaira - írja a life.hu.

A Playboy közlése szerint Pamela Andreson csúcstartó, nála több alkalommal senki más nem került még a borítóra.