Aki borzongásra vágyik elalvás előtt...

Lauer Gábor Minden vörös című regényét olvasván biztosan benézünk az ágy alá lefekvés előtt.

A Londonból hazaérkezett Lauer Gábor is azok közé tartozik, akiknek az önkifejezés létforma. A zenélés mellett könyveket is ír. Írással gyerekkora óta, nagyobb lélegzetű dolgokkal pedig három éve foglalkozik.A második kötetes Gábornak nemrég jelent meg a Minden vörös című regénye. Első könyve, az Út sehová novellákat fűzött egybe.– Rengeteg ötlet van a fejemben, amelyek megvalósításra várnak. A legtöbbjük valami sötét, baljós alapszituáció. Ez is egy ilyen volt. Elkezdtem foglalkozni vele és szinte kibontotta önmagát – fogalmazott a regény születéséről Gábor.– Kitalált helyen játszódik a történet, ahogy az előző könyvem novellái is. A létező helyek nem vonzanak. Talán mert még nem találkoztam olyan sötét, félelmetes hellyel, amilyenekkel általában foglalkozni szeretek – magyarázza az író.– Mint ahogy a figurák is fiktívek. Vagyis… Vagyis ki tudja? Ám ha valaki valahogy véletlenül Lacortába tévedne, meneküljön onnan – tette hozzá.Érdekes a történet és a bemutatás stílusa is. Arról is megkérdeztük a szerzőt, hogyan fogalmazná meg az írói stílusát:– Képzelj el egy szobát, ahol hiába kapcsolsz villanyt, még úgy sem látsz az orrodnál tovább. Na, pontosan ilyen műveket szeretek, szeretnék írni.A könyv érdekessége, hogy print on demand-ként jelent meg. Ez annyit jelent, hogy a megrendelés leadásával azonnal indulnak a nyomdagépek és a könyv már készül is a megrendelőnek. Erről e-mailben tájékoztatást is kapunk.– Az a célom, hogy az olvasóim borzongjanak, hogy olvasás után megnézzék, biztosan bezárták-e az ajtót éjszakára, s hogy benézzenek az ágy alá lefekvés előtt – zárta szavait Lauer Gábor.