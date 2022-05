Manőveren vett részt egy cirkáló. Esteledett, sűrű köd ült a tengeren. A navigációs tiszt a radar képernyőjéről jelenti a kapitánynak:

– Meghatározhatatlan fénypont felé tartunk! Össze fogunk ütközni! A kapitány utasítja a rádiós tisztet:

– Közölje velük, hogy 20°-kal változtassák meg az irányukat, és térjenek ki!

A rádiós teljesíti a parancsot, az éter hullámain hamarosan válasz érkezik:

– Ajánljuk, hogy az Önök cirkálója változtassa meg 20°-kal irányát!

A kapitány, kissé ingerülten, újabb utasítást ad:

– Rádiós, közölje velük: Mint a cirkáló kapitánya, nyomatékosan felszólítom önöket, hogy 20°-kal változtassák meg az irányukat!

Azonnal megérkezik a válasz:

– Mégis jobb lenne, ha az Önök cirkálója változtatna irányt!

A kapitány már tombol dühében:

– Hadihajó vagyunk. Megparancsolom, hogy a tengerhajózási szabályzat értelmében azonnal térjenek ki!

– Mi meg a világítótorony vagyunk! – érkezik a megfellebbezhetetlen válasz. – A természet törvényei értelmében maradunk, ahol vagyunk.

(S. Covey nyomán)

Emlékszem a Mása és a medve c. mesék egyikére, amikor a kis Mása festeni kezdett mindenfélét, s amikor szembesült azzal, hogy sem az állatok, sem a táj, amit festett nem olyan rikító színűek, mint amilyennek ő festette meg őket, zavar nélkül átfestette az élő állatokat és a tájat is a maga elképzelése szerint. (Lásd: https://www.youtube.com/watch?v=MwQ761CCMlo) Ez egy mesében humoros megoldás, de az életben kellemetlenül fogadják az emberek, ha át akarjuk formálni őket a mi elgondolásunk szerint. Vagy éppen nem engedünk, makacsul hajtogatjuk a magunkét, miközben tévedésben vagyunk. Pedig talán éppen nekünk kellene engedni a jobbik elgondolásnak, vagy a józan valóságnak. Ne gondoljunk se többet, se kevesebbet magunkról, mint amik vagyunk, s akkor nem megyünk fejjel a falnak!

„Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul.” (Példabeszédek könyve 29,1)

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28