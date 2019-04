Merényletek Srí Lankán:a fővárostól 40 kilométerre is robbanás történt - Templomokat és utakat zártak le

A Srí Lanka-i katolikus egyház részéről azt közölték, hogy - biztonsági okokból - egyelőre elmaradnak a misék is.



Csütörtökön egy időre a központi bank épületében rekedtek a bank dolgozói is, mert az épületet bombariadó miatt nem hagyhatták el, és biztonsági erők kis időre lezárták a repülőtérre vezető főutat is.



A hatóságok bejelentették, hogy a biztonsági helyzetre való tekintettel az országban betiltják a drónokat és a pilóta nélküli repülőgépeket, mert sok esetben a fegyveresek ezek segítségével szállítanak robbanóeszközöket. Korábban erre már Irakban volt példa, ahol az Iszlám Állam nevű terrorszervezet fegyveresei alkalmazták ezt a módszert a támadásaik során.



Maitripala Sziriszena Srí Lanka-i elnök hétfőn este szükségállapotot rendelt el, és az országban több ezer katonát mozgósítottak, hogy a nyomozásban segítséget nyújtsanak a hatóságoknak. A szükségállapot idején a rendőrség és a katonaság előzetes bírósági felhatalmazás nélkül őrizetbe vehet embereket, és házkutatásokat is tarthat.



A szigetországban feszült a biztonsági helyzet, húsvétvasárnap merényletsorozatot követtek el Srí Lanka-i templomok és szállodák ellen. A támadásokban legkevesebb 359 ember meghalt, és mintegy ötszázan megsebesültek. Eddig már 76 embert vettek őrizetbe.



Az egykori iraki és szíriai területeit elveszítő Iszlám Állam jelentkezett a támadások elkövetőjeként, de a Srí Lanka-i hatóságok továbbra sem biztosak abban, hogy a dzsihadista szervezetnek köze van a merénylethez, és egy kevéssé ismert, helyi szélsőséges muszlim csoportot gyanúsítanak.



Újabb értesítésig zárva tartanak Srí Lankán a katolikus templomok, továbbá lezárták a repülőtérre vezető főútvonalat, és bombariadó miatt rövid időre a központi bank épületét is Srí Lankán - közölték hatósági források csütörtökön.



A Srí Lanka-i katolikus egyház részéről azt közölték, hogy - biztonsági okokból - egyelőre elmaradnak a misék is.



A húsvétvasárnapi terrortámadásban kilenc öngyilkos merénylő vett részt. Eddig már 76 embert vettek őrizetbe a templomok és szállodák ellen elkövetett, 359 halálos áldozattal és több mint ötszáz sebesülttel járó merényletek ügyében.





Robbanás történt csütörtökön a Srí Lanka-i fővárostól, Colombótól 40 kilométerre keletre lévő Pugodában, de nem voltak áldozatok - közölte a helyi rendőrség szóvivője.



A robbanást a törvényszék épülete mögött lévő szabad földterület térségéből észlelték.



A szóvivő elmondta azt is, hogy kivizsgálják a történteket. Hozzátette: nem irányított robbantás történt, ahogy az elmúlt napok öngyilkos merényleteiben.



A szigetországban feszült a biztonsági helyzet, húsvétvasárnap merényletsorozatot követtek el Srí Lanka-i templomok és szállodák ellen. A támadásokban legkevesebb 359 ember meghalt, és mintegy ötszázan megsebesültek.



A rendőrség újabb 16 embert tartóztatott le - így már 76-an vannak őrizetben a merényletek miatt -, és több járművet is lefoglalt. Az országba érkeztek az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai is, hogy segítsenek a nyomozásban.



Az egykori iraki és szíriai területeit elveszítő Iszlám Állam vállalta a támadások elkövetését, de a Srí Lanka-i hatóságok továbbra sem biztosak abban, hogy a dzsihadista szervezetnek köze van a merénylethez, és két kevéssé ismert helyi szélsőséges muszlim csoportot gyanúsítanak.