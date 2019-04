Merényletek Srí Lankán - Lövöldözés tört ki egy razzia közben az öngyilkos merényletek egyik színhelyétől nem messze

Lövöldözés tört ki pénteken a biztonsági erők és fiatal muszlimok között Srí Lanka keleti részében a húsvétvasárnapi véres merényleteket követő razzia során - közölte a hadsereg szóvivője.



A razziát a rendőrök a Batticaloától, az öngyilkos merényletek egyik színhelyétől nem messze fekvő Sammanthurai városban tartották.



A szóvivő szerint robbanás történt a térségben, és amikor a katonák megérkeztek, hogy nyomozást folytassanak, fegyveresek rájuk lőttek. Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sebesültek vagy halottak. A razzia során a robbanó mellényeket, robbanószereket, detonátorokat és fémgolyókat találtak. A razzia színhelyéről három robbanást jelentettek.



A vasárnap három templom és négy szálloda ellen elkövetett, 253 emberéletet kioltó és mintegy 500 embert megsebesítő merényletek óta a rendőrség országszerte razziákat tart, hogy több részletet tudjon meg az elkövetőkről és a támogatóikról. A támadások elkövetését az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet vállalta magára.



A Srí Lanka-i rendőrség 140 ember után nyomoz, akik a gyanúja szerint kapcsolatban állnak az IÁ-val.



A Srí Lanka-i muzulmánokat a legfőbb muszlim vallási testület, az ulémák tanácsa felkérte, otthon imádkozzanak, miután az állami hírszerző szervek szerint gépkocsiba rejtett pokolgéppel elkövetett esetleges merényletek várhatók.



A colombói amerikai nagykövetség felszólította az állampolgárait, kerüljék el az imahelyeket a hét végén, miután a hatóságok közöltél, hogy újabb támadások történhetnek vallási intézmények ellen.



Malcolm Ranjith Patabendige bíboros, colombói érsek újságíróknak elmondta, hogy látott egy kiszivárogtatott belső jelentést, amely további lehetséges merényletekre figyelmeztet, és meghatározatlan időre törölték a vasárnapi miséket a katolikus templomokban.



Péntek este kihaltak voltak a colombói utcák, sokan korán hagyták el a munkahelyüket a fokozott biztonsági intézkedések közepette.



Maithripala Sziriszena államfő újságíróknak azt mondta, hogy egyes Srí Lanka-i fiatalok 2013 óta állnak kapcsolatban az Iszlám Állammal. Az eddigi információk szerint 140 emberről feltételezik, hogy közük van az IÁ tevékenységéhez. A rendőrség nyomoz utánuk - tette hozzá.



A rendőrség eddig legalább 76 embert vett őrizetbe, közöttük Szíriából és Egyiptomból származó külföldieket.



Pénteken először engedtek be újságírókat a colombói Szent Antal templomba a pokolgépes merénylet után. Üvegtörmelék borította a megrongálódott padokat, a falon még mindig ott voltak a vérfoltok.



Korábban írtuk:



A terroristacsoport vezetője is az öngyilkos merénylők között volt

Mohamed Zahrán Hásim, a Nemzeti Tauhíd Dzsamaat (NTJ) nevű Srí Lanka-i terrorszervezet vezetője volt az öngyilkos merényletek egyik elkövetője - jelentette be Maitripala Sziriszena Srí Lanka-i elnök pénteken.



Az államfő hozzátette, hogy Zahrán egy másik terroristával együtt a Colombóban található Shangri-La luxusszállodában robbantotta fel magát. Az azonosítást a rendőrség a helyszínen talált DNS-minták segítségével végezte el.



Sziriszena szerint még mintegy 140 ember van valamilyen módon kapcsolatban az Iszlám Állam terrorszervezettel Srí Lankán, akiket - hangsúlyozta - "meg fognak semmisíteni". Hozzátette azt is, hogy szavazásra bocsátanak egy törvénytervezetet, amely betiltaná az iszlamista csoportokat.



Pénteken több mecset vezetője is bejelentette, hogy elmaradnak a hagyományos pénteki közösségi imák. A héten korábban a Srí Lanka-i katolikus egyház részéről azt közölték, hogy újabb értesítésig az országban zárva tartanak a katolikus templomok, és nem tartanak miséket.



A Srí Lanka-i rendőrség hírszerzési információkra hivatkozva azt közölte, hogy a NTJ vélhetően több merényletet is tervezett még, mégpedig az iszlamista radikálisok által hitetlennek tartott szúfi muszlimok szentélyei és mecsetei ellen.



Zahrán az Iszlám Állam terrorszervezet kedden közölt videófelvételén bukkant fel, amint hűséget esküszik az Iszlám Állam vezetőjének, Abu Bakr al-Bagdadinak.



Hírszerzési vezetők és Ranil Vikremeszinghe kormányfő már korábban feltételezték, hogy a szigetország keleti részéből származó, tamil nyelven beszélő hitszónok lehetett a merényletek kitervelője.



A húsvétvasárnap elkövetett, mintegy 250 halálos áldozatot követelő merényletek miatt a héten már lemondott a védelmi minisztérium vezetője és az országos rendőrparancsnok is.