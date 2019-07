Gyász! Családja körében halt meg a híres énekes, dalszerző

Hatvanhat éves korában kedden meghalt Johnny Clegg dél-afrikai énekes, dalszerző - jelentette be menedzsere.



Családja körében halt meg négy és fél évnyi harc után a hasnyálmirigyrák ellen - tette hozzá Roddy Quin.



A Grammy-díjra jelölt és Billboard-díjas Clegg, akit Fehér Zulunak is neveztek hazájában, a dél-afrikai zenetörténet egy kulcsfontosságú alakja volt. Az Angliában született, antropológus végzettségű énekes, dalszerző dalszövegeiben keverte a zulu nyelvet az angollal és az afrikai zenét számos nyugati zenei stílussal.



1982-ben megjelent Scatterlings of Africa című albuma heteken át listavezető volt Nagy-Britanniában és Franciaországban.



Az 1994-ig Dél-Afrikában uralmon lévő apartheid kormány éles hangú bírálója volt. Asimbonanga (Nem láttuk őt) című dala az apartheid ellenes mozgalom egyik himnuszává vált. Az 1986-ban írt dalt aktivisták sokszorosították és terjesztették a dél-afrikai szükségállapot tetőpontján.



2012-ben Clegg megkapta a Ikhamanga elnöki érdemrendet hazájában és számos tiszteletbeli doktori címet és kitüntetést kapott nyugat-európai országokban és az Egyesült Államokban.



Az énekes a közelmúltban fejezte be világkörüli búcsúturnéját.



