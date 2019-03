Elutasította a londoni alsóház a megállapodás nélküli Brexit bármikori lehetőségét

Theresa May: a parlament döntései után hosszasan halasztódhat a Brexit



Theresa May brit miniszterelnök szerint ha a parlament nem hajlandó elfogadni a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodást, és nem járul hozzá a megállapodás nélküli Brexithez sem, akkor a március 29-i határidőhöz képest akár hosszasan is halasztódhat az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból.

Elutasította szerdán a londoni alsóház annak a lehetőségét, hogy az Egyesült Királyság bármikor, bármilyen körülmények között a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló megállapodás nélkül lépjen ki az Európai Unióból.A szerda esti - jogilag egyébként nem kötelező erejű - szavazás meglepetés, mert a képviselők többsége nem a kormány eredeti indítványára, hanem egy módosításra szavazott.A konzervatív párti kormány által beterjesztett indítvány kifejezetten arra vonatkozott, hogy az Egyesült Királyság a Brexit március 29-i határnapján nem léphet ki megállapodás nélkül az EU-ból.A kormányzati beterjesztéshez azonban érkezett egy módosító indítvány, amely azt kezdeményezte, hogy a parlament meghatározatlan időre mondja ki a megállapodás nélküli Brexit tilalmát, és a képviselők a szerda esti szavazáson csekély többséggel, 312:308 arányban ezt támogatták.