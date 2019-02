Brexit - Barnier: folytatódnak az egyeztetések a rendezetlen brit kiválás elkerülése érdekében

Folytatódnak az egyeztetések annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az Egyesült Királyság rendezetlen európai uniós (EU-s) kiválása - jelentette ki Michel Barnier, az EU Brexit-ügyi főtárgyalója hétfő este Brüsszelben, miután megbeszélést folytatott Stephen Barclayjel, a kilépési folyamat irányításáért felelős brit minisztérium vezetőjével.



Rövid sajtónyilatkozatában Barnier konstruktívnak nevezte a találkozót, és arról számolt be, hogy a következő napokban is folytatódnak az egyeztetések a két oldal képviselői között.



A főtárgyaló délután Xavier Bettel luxemburgi kormányfővel vitatta meg a Brexit-folyamat állását, s ezt követően leszögezte, hogy mindenképpen változnia kell a brit álláspontnak a rendezett kiválás érdekében. Ezzel szakértők szerint a legnagyobb brit ellenzéki erőnek számító Munkáspártot vezető Jeremy Corbyn azon javaslatára utalt, amelynek értelmében a szigetország továbbra is bennmaradna a vámunióban, és amelyet "tartalmában és irányában is érdekesnek" nevezett.



Barnier rámutatott, hogy rendkívül szorít az idő, mindössze 46 nap van hátra az Egyesült Királyság távozásának tervezett dátumáig.



Továbbá ismételten leszögezte: a már tető alá hozott, azonban a brit törvényhozás által leszavazott kiválási szerződés a legjobb megoldás a jelenlegi helyzetben, annak szövege pedig nem tárgyalható újra, kizárólag a jövőbeli kapcsolatokról szóló politikai nyilatkozat.



A brit belpolitikai konfliktus alapja az ezen szerződésbe foglalt, úgynevezett ír-északír tartalékmegoldás, amely egyfajta biztosítékként szolgál az ír-szigeti határellenőrzés visszaállításának elkerülésére. Ezt a londoni parlament képviselőinek többsége elutasítja, attól tartva, hogy az ország esetleg végleg "beleragadhat" egy vámuniós viszonyrendszerbe az EU-val.