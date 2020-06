Világszerte 275 millió emberen segítettek – Lions konvenció a fertőrákosi Barlangszínházban – fotók

Igazán különleges helyszínen, a fertőrákosi Barlangszínházban tartotta konvencióját a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége szombaton.

Az ország minden részéről érkeztek küldöttek a nemzetközi jótékonysági szervezet programjára. Az értékelésben elhangzott, hazai és nemzetközi viszonylatban is remek évet zárt a Lions mozgalom. A mintegy száz résztvevő elfogadta az előző év beszámolóját és új tisztségviselőket választottak. A kormányzói székben Boronkay Gusztávot Keys Mária Hermina váltotta.

A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége konvencióját tartották szombaton a fertőrákosi Barlangszínházban. Az ünnepi rendezvényen az amerikai, a magyar és a Lions himnusz elhangzását követően gyertyagyújtással és egy perces csenddel emlékeztek az elhunyt klubtársakra, majd a köszöntőket követően elkezdődött az elmúlt Lions-év hivatalos értékelése.

– Mint minden egyesület, úgy a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége is évente tart küldöttgyűlést. A tagjaink értékelik az előző évet, megvitatjuk közös dolgainkat, elfogadjuk a mérlegbeszámolót, valamint megválasztjuk az új tisztségviselőket. Ezt az eseményt mi konvenciónak nevezzük – magyarázta a rendezvény célját és névhasználatát Boronkay Gusztáv leköszönő kormányzó, akit egy évvel ezelőtt a soproni klub tagjaként választottak meg a tisztségre. – Hagyományaink szerint a konvenciót mindig abban a városban rendezzük, amelyik a kormányzót adta, ezért vagyunk most itt, ezen a különleges helyszínen, a Barlangszínházban. No és azért is, mert a szervezés még a pandémia idején kezdődött és ebből a szempontból is biztonságos helyszínt kerestünk a programhoz – tette hozzá Boronkay Gusztáv. Értékelésében kiemelte, sikeres évet zártak, a Lions mozgalom újra igen népszerű, sorra alakulnak az új klubok és a meglévők létszáma is gyarapszik. Arról is beszámolt, hogy Respect for All címen létrehoztak egy honlapot és Facebook oldalt, ami a fiatalabb és az idősebb generáció közötti jobb megértést szolgálja. Ebben ismert előadóművészekkel, közéleti szereplőkkel készítenek rövid videókat, akik elmondják, hogy ők miért tisztelik a másik generációt. – Bővült az egészségprogramunk és az is jó hír, hogy piaci szereplők is megjelentek támogatóként – tette hozzá a leköszönő kormányzó, aki Sopront is dicsérte, mert azon települések közé tartozik, ahol a város önkormányzata támogatja a klub rendezvényeit.

A konvenció résztvevőit köszöntötte Farkas Ciprián polgármester, aki elismerőleg szólt a Lions mozgalomról és megköszönte a munkájukat. – A civil kezdeményezések elengedhetetlenek egy város életében, mert ott, és azoknak segítenek, akiknek erre a legnagyobb szükségük van – mondta a polgármester, hozzátéve, az olyan szervezetek, mint a Lions is, figyelmeztetnek, bátorítanak és motiválnak a helyes cselekedetre.

Horváth Miklós, a Lions Clubok Nemzetközi Szövetségének regionális vezetője mozgalmuk legnagyobb értékének azt nevezte, hogy a tagok saját energiájukat, anyagi forrásaikat és szabadidejüket áldozzák arra, hogy a rászorulókon segítsenek. Idén 275 millió embert támogattak a világ minden részén. A magyar klubok teljesítményét és aktivitását értékelve úgy fogalmazott: „Nemzetközi viszonylatban is megállják a helyüket, elszántságban és kitartásban pedig kifejezetten jók.”