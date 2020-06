Újra régi pompájában a soproni Lenck-villa – fotók

Várhatóan a nyár végén a látogatók előtt is megnyitja kapuit a teljes felújításon átesett Lenck-villa. A XIX. században épült, Sopron egyik ékkövének számító villában a korábbi múzeumi funkciók kapnak majd helyet, újakkal is kiegészülve. A kertjét is megnyitják a látogatók előtt.

Az 1740 négyzetméter alapterületű Lenck-villa kivitelezése 2018-ban kezdődött, a Modern Városok Program keretében kétmilliárd forintból teljeskörűen felújították és korszerűsítették, a műszaki átadás is megtörtént. Sopron régi-új gyöngyszemét szombaton sajtóbejárás keretében tekintette meg Gyopáros Alpár kormánybiztos a város és a kivitelező cég képviselőinek kíséretében.

Gyopáros Alpár gratulált a kivitelezőknek, és mindenkinek, aki dolgozott a projekten. Ez alkalommal is elmondta, hogy a Modern Városok Program Sopronból indult, Orbán Viktor itt írta alá az első megállapodást. Ennek legfontosabb eleme az M85-ös út, ami jó ütemben épül, s aminek révén még idén Sopron is bekapcsolódik az ország gyorsforgalmi úthálózatába. Másodikként a történelmi belváros megújítását említette, ami egy tízmilliárdos projekt, s ennek része a Lenck-villa felújítása. Megemlítette még a Lővér-programot és a Fertő-projektet is, utóbbitól a turizmus erőteljes fejlődését várják – mondta. Az államtitkár hozzátette, Sopronban és országosan is jól halad a nagyszabású fejlesztési program.

Farkas Ciprián polgármester is a Modern Városok Programot dicsérte és részletezte a különböző programelemek célját és készültségi fokát. Úgy fogalmazott, ha ezek a beruházások mind megvalósulnak, más szintre emelik a várost. – A Lenck-villához minden soproninak fűződik szép emléke – tért rá a most felújított épületre. A villa és a kertje révén egy régi új közösségi teret kapnak vissza az itt élők. A gyönyörű és immár korszerű épület megfelel a XXI. század igényeinek, egyben megcsillantja a város egykori nagyságát. Az épületben a korábbi múzeumi funkciók kapnak majd helyet, valamint egy interaktív néprajzi, kézműipari kiállítóhely is nyílik itt, aminek a kialakítása folyamatban van. – A tervek szerint nyár végén a látogatók előtt is megnyitja kapuit az újjáéledő Lenc-villa – tett ígéretet a közeli nyitásra a polgármester.

A Lenck-villa egykor fényes múltját és későbbi hányattatott sorsát Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője idézte fel. Mint elmondta, a villa 1890-ben épült, a város villaépítészetének egyedülálló darabja. Építtetője, Lenck Emil azonban nem sokáig tudta élvezni a kényelmét, mert a család 1900-ban csődbe ment. A villa már 1913-tól múzeumi funkciót töltött be, azonban 1990-re annyira leromlott az állapota, hogy be kellett zárni. A képviselő a többi megszólalóhoz hasonlóan megköszönte a kormány támogatását, valamint Molnár Ágnesnek, Firtl Mátyásnak és Fodor Tamás korábbi polgármesternek is köszönetet mondott, mert az ő hathatós közbenjárásuknak nagy szerepe volt abban, hogy ez a beruházás elkezdődhetett. – Bízok benne, hogy a Soproni Múzeum jó gazdája lesz az épületnek – zárta a képviselő.