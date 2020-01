Sokan álltak a mosonmagyaróvári leukémiás kisfiú és családja mellé

Hatalmas mosollyal fogad, s az apró részletekig meséli, mi történt, amióta nem találkoztunk: a nyolcéves Gellén Milán tavaly nyár óta hősiesen küzd a leukémiával.

A nyolcéves Gellén Milán történetét tavaly december 13-án ismerhették meg olvasóink. A mosolygós, vidám, közvetlen kisfiú hónapok óta nézett akkor már farkasszemet a leukémiával. Tavaly októberben kapták meg a sokkoló diagnózist, s hogy száznégy hétnyi kezelés vár a másodikos kisdiákra.

Szeretetáradat

Cikkünk megjelenése után hatalmas szeretetáradat özönlött a Weintráger családra. Az édesanya, Weintráger Éva, mint meséli, eleinte igyekezett mindenkinek személyesen is válaszolni. Aztán olyan mennyiségű üzenetet kapott, hogy úgy döntött, a Facebookon Milán története és küzdelme a betegséggel címmel blogot indít. Az érdeklődőknek őszintén vall az első érzésekről, a sokkról, amit a diagnózis követett. Aztán a kezdeti „kijózanodást” követően arról, hogy hogyan telnek ma a napjaik.

A napokban ismét hazajöhettek a Tűzoltó utcai gyermekklinikáról, ahol Milánt értő odafigyeléssel gyógyítják, így újból bekopogtunk hozzájuk. A másodikos kisdiák kicsattanó örömmel fogadott, immár ismerős arcként. Körülötte sürgölődött még bátortalan kishúga, Loretta.

Már nem sírok

– A lumbálást is már ébren kibírom, és már nem remegek vagy sírok, mint a második alkalommal. Utána kicsit fáj – büszkélkedik, mint a nagyfiúk, s mutatja is, hogy kell ilyenkor feküdnie mozdulatlanul. Részletezi, milyen megpróbáltatásokat élt át. Belázasodott, amire antibiotikumot kellett szednie, és calicivírussal is megfertőződött. A kemoterápia mellékhatása a kézremegés és a bőrszárazság, ami miatt kicserepesedett a bőr a kezén, orrán. Ahogy ezeket sorolja szakszerűen, fájó szívvel hallgatom, mit kellett átélnie ilyen apró gyermekként, s mindezt úgy, hogy mosolyát megőrizte.

Ugyanakkor számos örömteli pillanatnak is részese lehetett ünnepekkor. A kórházban és itthon is sokan kedveskedtek neki ajándékokkal. Emlékezetes számára a bohócdoktorok látogatása és a válogatott vízilabdázóké, akik könyvekkel lepték meg. Édesanyja pedig boldogan mesélte, hogy milyen sok vállalkozás és magánszemély állt melléjük a bajban, adománygyűjtő ládát is kihelyeztek javukra. Még nagy álom egy félsteril szoba kialakítása. Továbbá Milán szívesen találkoznak a Konyhafőnök sztárjaival.

Biztató eredmények

Hétfőn újból jelentkezniük kell Budapesten, mert kedden csontvelő-mintavétel vár a fiúra. Bizakodók, hiszen a legutóbbi eredmény a ráksejtek csökkenését mutatta. Egy hét gyógyszeres kezelés után kezdhetik meg a terápia harmadik blokkját.

– Igyekszünk itthon tanulni, s azt tervezzük, Milán le tud vizsgázni a másodikos tananyagból. Egy év után várhatóan már csak gyógyszeres kezelésre lesz szükség, és akkor heti tíz órára be tud járni az iskolába – osztotta meg reményeit az anyuka.