Már januárra elfogyhat a magyar méz a piacról

Az elmúlt ötven év legrosszabb méztermése várható ebben az évben, az átlagtermés harmada vagy negyede lett az idei – jelentette be az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke. Az adatokat megyénk méhészei is megerősítették, hozzátéve, aki karácsonyra mézeskalácsot sütne, jobb, ha már most megveszi hozzá a mézet.

Sajnos nem tévedtek az egy hónappal ezelőtti előrejelzések, és valóban az elmúlt évtizedek leggyengébb méztermése lesz az idei, mondta Bross Péter. Az OMME elnöke azt is hozzátette, januárra szinte biztosan nem lesz a magyar szabadpiacon eladó méz és a rossz termés az árakban is meglátszik majd. A hárs- és az akácméz ára az elmúlt hónapban 50 százalékkal emelkedett a tavalyihoz képest.

Az aggasztó országos hír hallatán megnéztük, milyen a méztermés a megyénkben dolgozó méhészeknél. Vajda László, a 170-es taglétszámú Kisalföldi Méhészek Egyesületének elnöke megerősítette, hogy a helyi méhészek tapasztalata is ugyanez.

Az idén akácméz szinte egyáltalán nem lett. Az akácvirág nagy része elfagyott, ahol pedig a fagyás ellenére kibújtak a virágok, a rossz időjárás miatt nem tudtak róla hordani a méhek. Vajda László 150 méhcsaláddal dolgozik, a napi munkában segít a család, a nagyobb munkákat a hétvégére időzítik.

– Most virágzott a napraforgó, de nagyon változó a mennyiség, amit ad. Aki napraforgómézet akar termelni, el kell mennie Bana, Bábolna térségébe vagy még keletebbre. Mi 10–11 kilogrammot szoktunk pörgetni családonként, a távolabbi helyeken ez lehetett 30 kiló is. Idén viszont mindenhol kevesebb lett, felénk szinte semmi. Amint kinyílt a virág és elkezdődött egy minimális hordás, jött egy eső, komoly köd, pára, hiába virágzott a növény, a méhek nem tudtak róla nektárt gyűjteni – mesélte elkeseredetten.

– Repcemézem szerencsére van, akácméz viszont semennyi, helyette sötét színű vegyes mézből lett talán két hordó, és még a virágpor – fejezte be a leltározást Vajda László.

Az elnök arra is felhívta a figyelmünket, hogy bár a méhészek hasznáról beszéltünk, azért arról se feledkezzünk el, hogy a legnagyobb haszon nem a mézgyűjtésből származik. Ez szinte csak melléktermék, fontosabb a növények beporzása, amit a mostoha körülmények ellenére a méhek most is elvégeztek.

A pannonhalmi Nagy Balázs gyerekkora óta rabja a méheknek, de már a nagyapja és a dédapja is méhészkedett. Saját tapasztalatai, kudarca alapján építette a méhészetét, és fejleszti a nehézségek ellenére is immár húsz éve. Ma már a 100–120 családból áll a Zümi Méhészet. Az idei méztermés szerinte is az utóbbi 50 év legrosszabbja. Akácmézük minimális lett, van egy kevés repce-, hárs- és facéliamézük, de a napraforgó náluk is kudarc volt. A méhész úgy véli, hogy karácsonyig el is fogy az akácmézük. Ha kevesebb a méz, biztos drágább lesz, gondolják sokan. Nagy Balázs szerint az ár a helyi lehetőségektől is függ.

– Úgy hallottam, hogy az akácméz kilóját háromezer forint alatt nem adják. Mi nem megyünk el eddig, mert nem a vevőkön akarom behozni azt a hiányt, ami kimaradt. Az előző évben nálunk is kétezer forint felett volt egy-két száz forinttal az akácméz ára, most két-háromszáz forinttal még drágább lesz. Mondható, hogy a méz értékálló, mert évek óta szinte ugyanannyiért adjuk, miközben mindenhol infláció tapasztalható. Mindig a haszonból faragunk le. Rengeteg munka van egy kiló méz előállításában. A 2500 forint nem a realizált haszon, az csak a bevétel.