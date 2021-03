Koronavírus – Oltanak a háziorvosok Győr-Moson-Sopron megyében is

Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca, Szputnyik V és Sinopharm típusú vakcinák érkeztek a megyébe, melyekből az oltási tervnek megfelelő ütemben a koronavírus által leginkább veszélyeztetettek, vagyis a 60 év felettiek és a 18-59 év közötti krónikus betegségben szenvedő – oltásra regisztrált – páciensek részesültek. Megyénkben március 1-ig 23 500 embert oltottak be, keddig (03.09) további 18 600-an kapjk meg a tervek szerint.

Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Szputnyik V és Sinopharm vakcinák érkeztek a megyébe, melyekből az oltási tervnek megfelelően a koronavírus által leginkább veszélyeztetettek, vagyis a 60 év felettiek és a 18–59 év közötti krónikus betegségben szenvedő – oltásra regisztrált – páciensek részesültek.

Győr-Moson-Sopronban március 1-jéig 23.500 embert oltottak be, keddig további 18.600-an kaphatnak védettséget. A vakcinákat a kórházi oltópontokra és a járási hivatalok népegészségügyi osztályaira szállítják.

Utóbbi helyen adják át az aktuális mennyiséget a háziorvosoknak, akik már nagyjából tízezer páciensüket oltották be – tudtuk meg a megyei kormányhivataltól.

Dr. Máté Csongor győri háziorvos 150 páciensét oltotta be már a rendszeresen frissített listákon szereplő 460 ember közül. Mint mondja, nem kérdés: mindenképpen szükséges az oltás, de a szervezéssel meg kell küzdeniük.

Szervezési nehézségek

– Az ÁNTSZ értesít bennünket, ha megérkezett az oltás. Elfutunk érte és egy nagyon rövid idő alatt be is kell adni. Szerdától keddig 62 embert oltottunk a kínai oltással. Péntekre érkezett Moderna, aminek az első adagját négy héttel ezelőtt kapták meg a páciensek, őket a második oltással kellett ellátni. Közben megkaptuk a Pfizert is, ami 20 beteget érint. Emellett rendelnünk is kell. Sajnos előre nem tudjuk, mikor, mennyi vakcinát kapunk, ezért előre nem tudunk szervezni. Az is előfordul, hogy nem jó telefonszámot, e-mail-címet adnak meg az emberek regisztrációnál és nem tudjuk utolérni őket – osztotta meg tapasztalatait.

A háziorvos azt is elmondta, hogy már kezd gördülékenyebben menni az oltóanyag-ellátás. Jól működnek az oltópontok, sokat segítenek a háziorvosoknak. Bár ott is előfordul, hogy a vakcina beadása előtti napon kell felhívniuk a beteget, hogy másnap mehet. A nyolcvan év felettiek nem könnyen mozognak, ezért az oltópontra juttatásuk szervezést igényel a családtagoktól is.

Várják az oltóanyagot

– Praxisomban eddig tíz–tíz pácienst oltottak be a Pfizer-vakcinával, tízet az AstraZenecával és ötvenet a Sinopharmmal, jó eredménnyel, gyakorlatilag nulla mellékhatással – kezdi beszélgetésünket dr. Mihályi Zsuzsanna jánossomorjai háziorvos, aki mint mondja, 3300 pácienséből érdeklődésünkig 850-en regisztráltak, ám ez a szám folyamatosan nő a koronavírus-járvány súlyosbodása, a napi betegszám emelkedése függvényében.

– Szívfájdalmam, hogy nincs arról információnk, mikor érkezik a következő adag oltóanyag, folyamatosan várjuk erről a tájékoztatást. Sokan telefonálnak, akár napi háromszor is, hogy mikor kaphatják meg a vakcinát, ez nagyon sok energiánkat elvesz – hangsúlyozza a háziorvos.

Kitért arra is, hogy az utóbbi ötven kínai vakcinára saját Facebook-oldalán jelentkezhettek a praxisába tartozó, regisztrált betegek: gyakorlatilag egy óra alatt összejött a lista. Hozzátette: fontos, hogy aki szeretné magát beoltatni, feltétlenül regisztráljon, mert csak azokat értesítik, akik a hetente frissülő adatbázisban szerepelnek.

Szombaton extra műszakot vállal

Dr. Kárpáti György soproni háziorvos az elmúlt időszakban száz embernek adta be a vakcinát rendelési idő alatt. Elmondása szerint eddig problémamentesen zajlott az oltás. – Akik regisztrálnak a vakcinára, azokat sorra kerülésük előtt telefonon értesítjük. A folyamatot szükségesnek látjuk felgyorsítani, ezért szombaton extra műszakot vállalunk, hogy a rendelkezésre álló vakcinákat a lehető leghatékonyabban tudjuk felhasználni – részletezte a doktor. Hozzátette, figyelembe kell venniük, hogy az a beteg, aki panasszal érkezik, elsőbbséget élvez az ellátásban, mint aki védőoltásra vár.