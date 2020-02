Áprilisban megnyithat a megye első hospice-háza

Hetvenmillióval támogatják a mosonmagyaróvári térség önkormányzatai az intézményt.

Már egy esztendeje várja a nyitást a megye első hospice-háza. Létrejöttéért nagyon sokan megálmodója, dr. Bodnár Mária mellé álltak. A magyaróvári katolikus egyházközség azzal támogatta az ügyet, hogy felajánlották ingyenesen a Lotz Károly utcai közösségi házuk egyik szárnyát. Az átalakításhoz és a majdani működtetéshez jött létre a Hospice Segítő Kéz Alapítvány. Miután az épületet felújították, a szükséges engedélyeket megszerezték, állami támogatásra várt az intézmény. Ennek ellenére viszont most a nyitás mellett döntöttek, miután Mosonmagyaróvár önkormányzata 50 millió forint támogatásról határozott. A Lajta-parti város környékén működő települések zöme is anyagi segítséget nyújt, eddig mintegy húszmillió forint értékben.

Dr. Bodnár Mária főorvos dr. Antal-Varga Dóra háziorvossal és asszisztens kollégáival évek óta látogatja otthonukban a végstádiumú daganatos betegeket Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében. Jelenleg tíz személy kezét fogják életük utolsó időszakában. A nyugalmazott főorvos régi álma egy hospice-ház létrehozása. Ennek lényege, hogy az utolsó életszakasz emberi méltóságának megbecsülésén túl tehermentesítsék átmenetileg a családot a gondozás fizikailag és lelkileg is megterhelő feladata alól és megfelelő ellátást kaphassanak azok is, akiknek nincs hozzátartozójuk.

– Egy éve teljes készenlétben betegek nélkül áll a ház, holott mindennap szükség lenne a végstádiumú daganatos betegek ellátására. A térség településeinek támogatásával április elsejétől végre indulni tudunk. Továbbra is várjuk az állami támogatást – tudtuk meg dr. Bodnár Máriától, aki körbevezetett a házban. Itt tíz betegágy kapott helyet: egy háromágyas, egy kétágyas és öt egyágyas szobában.

Számítások szerint a működéshez évi mintegy 90 millió forint szükséges. Ebből a költségek kétharmadát a dolgozói bérek teszik ki. Tizenegy nővér alkalmazása szükséges. A két orvos, a pszichológus és a gyógy-

tornász jelképes tiszteletdíjért vállalta a feladatokat.

– A nővérek önként jelentkeztek erre a munkára. Ők tizenkét órás műszakokban dolgoznak majd. Ketten közülük főiskolát végeztek, egy kivételével valamennyien elvégezték a hospice-tanfolyamot és mindannyian szakképzettek. A hospice-házba háziorvosi előjegyzéssel lehet jelentkezni, várólista szerinti bekerüléssel. Egy beteg maximum 30 napot tölthet bent. A háziorvosokat március elején tájékoztatjuk a tudnivalókról – sorolta a doktornő.

Dr. Bodnár Mária hangsúlyozta, hogy az intézmény együtt kíván működni a kórházzal, a háziorvosokkal és a szociális intézményekkel is, tudva azt, hogy ezzel jelentősen segítik az otthoni ellátással foglalkozók munkáját is. Továbbá az Újjáéledés Alapítvánnyal is, mellyel közösen rászorulóknak segédeszközöket adnak kölcsön folyamatosan. Hálásan köszönnek minden eddigi felajánlást, s továbbra is várják az adományokat és az adó egy százalékát is. Adószám: 18745438-1-08, bankszámlaszám: 10918001-00000087-93470008.