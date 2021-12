A dietetikus kiemelte azt is, hogy a legtöbb gyerek nem szeret inni, vagy egyszerűen csak elfelejti a folyadékpótlást, mert az iskolai szünetekben „fontosabb dolga akad”. Ha pedig szomjas, az már a szervezetének a vészjelzése, ezért arra kell megtanítani, és rendszeresen figyelmeztetni is rá őket, hogy akkor is igyanak, amikor nem éreznek szomjúságot, hogy elkerüljék a dehidratáltság okozta fejfájást, koncentrációs nehézséget. Lehetőleg tiszta vizet, és kisebb adagokat többször, mert az egy időben nagyobb mennyiségű ivás nem ajánlott, a szervezet nem rendelkezik folyadékraktárakkal, a felesleges mennyiséget a vese hamar kiválasztja. Már akár egy deciliter folyadékvesztés esetén is csökken mind a fizikai, mind a szellemi teljesítőképesség, fáradság jelentkezhet.