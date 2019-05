Talpunk alatt

A díszburkolatokkal csínján kell bánni. Ha egy utca nem szépen fedett, az a baj, ha igen, akkor meg az, hogy mivel. Ha egységes a kép, akkor belefullad a szem, ha mindenhol mást látunk, akkor meg a tarkaság zavaró.

A kilencvenes években feltűnő volt, hogy míg a környező országokban már kezdték rendbe tenni a belvárosokat, addig Magyarországon még az itt-ott foltozott aszfalt uralkodott sokszor a legelegánsabbnak számító utcákon is. Bécs vagy Prága már szépült, míg a Demszky uralta unalmas Budapest és a megyei nagyvárosok ragaszkodtak a szürkéskék, rágófoltos járdához. Pedig a díszburkolat nagyon feldobja az utcák látványát. Az ember a feje fölé ritkábban néz, mint a lába elé; és ha éppen nem bámulja mereven a járdát, akkor is érzékeli, hogy szép-e, ami ott látható.



Tagadhatatlan, hogy az elmúlt években valami változott: szépülnek a hazai belvárosok, fokozatosan cserélik ki az aszfaltot díszburkolatokra. Persze számtalan vita forrása, hogy milyen legyen az új fedés, milyen anyagból készüljön. Nagykocka, kiskocka, térkő vagy természetes kő? Nagy a választék. Emlékezhetünk, hogy pár éve beszakadt a Széchenyi tér burkolata egy oda behajtó teherautó alatt. Kell hát a tartósság, a strapabírás is. Ráadásul ugye a pénztárca minden ragyogó elképzelésnek határt szabhat. Nem könnyű.



Aztán: ne legyen csúszós a felület. Jó, akkor legyen mondjuk bazaltkockás – ám ebben az esetben a hölgyek fájdalmas arccal tipegnek körömcipőben a színházba, fürkészve, hogy hova léphetnek. A trend is gyorsan változik, mire megszoknánk egy utca burkolatát, már cserélhetik is, mert kiment a divatból... Lásd a Baross utat, amely mára teljesen elüt a környező, frissnek ható utcáktól. Ellenpélda a szintén győri Zechmeister utca. A frissen átadott, folyópart melletti utca térkövei olyan jól mutatnak, hogy hasonló látványt a saját lakásom előszobájában is el tudnék képzelni.