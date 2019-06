Az Országgyűlés tegnap négy hónappal kitolta a kötelező banki adategyeztetés június 26-i végső dátumát, és most tekintsünk el attól, hogy a személyesen vagy online megadott adatok mennyiben alkalmasak a pénzmosók kiszűrésére, figyeljünk fel inkább a magyar néplélek ama sajátosságára, amely a határidők be nem tartásában érhető tetten.



Határidő ebben az országban alig-alig létezik, legfeljebb csak valamiféle költői, bizonytalan formában, ami a fejekben semmiképp sem jogvesztő pillanatot jelöl, hanem tól-ig intervallumot, ahol a tóltól az igig akár szemérmetlenül sok idő is eltelhet. Itt a szó angol megfelelőjét, amely tükörfordításban „halottvonalat" jelent, nem is értenénk. Nyugodtan gondolhatunk a folyamatosan ígérgető, de meg nem érkező mesteremberektől a csúszó beruházások tömkelegére, de persze a mostani esetre is.



Elvileg két éve lehetett tudni, hogy az ügyfeleknek dolguk van a bankjukkal, a többség kisebb része mégis csak júniusban, a fenyegető számlazárolás közeledtével eszmélt, nagyobb része pedig akkor sem, hiszen a parlament által jóváhagyott módosítás oka pontosan az, hogy ne kerüljenek sok százezren lehetetlen helyzetbe csütörtökön.



Hogy korántsem egyedi jelenségről van szó, az napnál világosabb; mindnyájan emlékezhetünk például arra, hogy tavaly év végén mekkora pánik volt az engedély nélkül fúrt kerti kutak utólagos engedélyeztetése kapcsán, s a megoldás ott is az lett, hogy a dátumot írták át 2018-ról 2020. december 31-re. Vajon hányan intéztek azóta bármit is ebben az ügyben? Nem látom a kezeket.