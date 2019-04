Pénteken még nyárias meleg lesz, de azután lehűlésre kell készülni, többfelé mintegy 10 fokkal is mérséklődhet a meleg a hétvégén - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amit csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken napos idő lesz, majd késő délutántól, estétől nyugaton megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon már zápor, zivatar is kialakulhat, néhol jégesővel. A szél többfelé megerősödik, zivatar környezetében viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-16, a legmagasabb 26-31 fok között alakul.



Szombatra virradó éjszaka nyugati irányból egyre nagyobb területen várható eső, zápor, főként keleten helyenként zivatar. Napközben fokozatosan szűnik a csapadék, de lokális záporok a Dunántúlon még estig kialakulhatnak. A szél sokfelé megerősödik, zivatar környezetében viharossá fokozódhat. A minimumhőmérséklet 9-16, a maximumhőmérséklet 16-23 fok között valószínű.



Vasárnap az elszórt, helyi záporok mellett északkeleten kezdetben, illetve Nyugat-Magyarországon délután, este eső is várható. Többfelé lesz erős a szél. A leghidegebb órákban általában 7-11 fok lesz, de a szélvédett tájakon, az Őrség környezetében ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Napközben többnyire 17-22 fokig, de Nyugat-Magyarországon néhol csak 15, 16 fokig melegszik fel a levegő.



A meteorológiai szolgálat agrometeorológiai elemzésében azt írta: előbb szombaton érkezik egy hidegfronttal valamennyi csapadék, majd a jövő hét első felében jó eséllyel országszerte jelentősebb mennyiségű eső várható.