– Eddig minden rendben ment, nincs szélsőséges, ki­­élezett, durva kampány. Azt mondhatom, hogy fegyelmezett rendben folyik a jelöltek, jelölő szervezetek és a választást bonyolító szervek részéről a felkészülés a pandémia és a szomszédos országban kialakult háborús helyzet ellenére – állapította meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Iroda vezetője, dr. Malomsoki István megyei jegyző, majd folytatta: – A jelöltajánlás véget ért és jogerősen lezárultak a fellebbezések is. Voltak elutasítások, például a nem megfelelő számú jelölt­ajánlás miatt, illetve nyilvántartásba vettekkel kapcsolatban is érkeztek fellebbezések. Ezeket az országgyűlési egyéni választókerületi bizottságok elbírálták, de jutott hozzánk is belőle, sőt, bírósági felülvizsgálati kérelmet is terjesztettek fel a Kúriához. Ezek az ügyek jogerősen lezárultak.

A megyében mind az öt országgyűlési egyéni választókerületben több jelölt került fel a szavazólapra – mondta a jegyző. Az országgyűlési képviselők választása mellett egy népszavazás is zajlik, közös eljárásban. A szavazás alkalmával a választópolgárnak a névjegyzéket két helyen kell aláírnia. Egyszer, hogy átvette az országgyűlési választáshoz kapcsolódó szavazólapokat, másodszor pedig a négy népszavazási kérdést tartalmazó szavazólap átvételekor. Az országgyűlésiképviselő- választásnál nincs érvényességi, eredményességi küszöb, de a lakosság több mint felének részt kell vennie és több mint felének azonosan kell válaszolnia egy-egy kérdésre ahhoz, hogy érvényes és eredményes legyen a népszavazás.

Különleges választás elé nézünk rendkívüli körülmények között – mondta dr. Malomsoki István. Fotó: Huszár Gábor

A szavazatszámláló bizottságokat már megválasztották, alakuló ülésüket legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napig kell megtartani, elnököt, elnökhelyettest kell választaniuk. A bizottságoknak három – egy szavazókörös település esetén öt – választott tagja van, valamint a jelölő szervezetek további 2–2 főt delegálhatnak március 25-ig. A bizottsági tagokat oktatáson készítik fel a rájuk váró feladatokra és esküt is kell tenniük. Az orosz–ukrán háború miatt további menekültekre lehet számítani, elhelyezésükről gondoskodni, márpedig erre zömében közösségi terek szolgálnak, ahogy a szavazókörök színteréül is. Kell-e változtatni a kialakult gyakorlaton? – merül fel a kérdés.

– A szavazókörök helyszíne már végleges, azon változtatni nem lehet. Egyeztettem Széles Sándor kormánymegbízott úrral, a megyei védelmi bizottság elnökével. Átmenetileg elképzelhető, hogy a szavazókör helyszínéül szolgáló közintézményben legyenek elszállásolva menekültek, de ez nem jelenti azt, hogy a szavazást nem lehet lebonyolítani. A megyei védelmi bizottság és a helyi választási irodák is folyamatosan egyeztetnek – szögezte le dr. Malomsoki István. A megyei jegyző azt is elmondta, hogy a választópolgárok igényelhetnek mozgóurnát, de az eddigitől eltérően a kérelmet legkésőbb a szavazás napján délig lehet benyújtani papíralapon vagy online egy formanyomtatványon, ami elérhető a valasztas.hu hon­lapon vagy a választási irodákban.

Jelöltek Győr-Moson-Sopron megyében

1. számú választókörzet: dr. Szilágyi Norbert (Memo), Simon Róbert Balázs (Fidesz–KDNP), Bálint Csaba (Mi Hazánk), Jancsó Zita (DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd), Kovács Balázs (MKKP).

2. számú választókörzet: Szemes Norbert (Memo), dr. Gasztonyi László (DK– Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd), Kara Ákos (Fidesz–KDNP), Szöllősi Sándor (Normális Párt), Szabó Róbert (Mi Hazánk).

3. számú választókörzet: Gyopáros Alpár (Fidesz–KDNP), Pércsi Donát Tamás (Memo), Kovácsné Varga Ildikó (DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd), Szabadai Viktor (Magyar Liberális Párt – Liberál), Ferencz Gergő (Mi Hazánk).

4. számú választókörzet: Barcza Attila (Fidesz–KDNP), Horváth Gábor (Mi Hazánk), Sala Zoltán (Memo), dr. Brenner Koloman (DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd).

5. számú választókörzet: Takács Miklós Ferenc (Mi Hazánk), Földesi András (MKKP), dr. Nagy István (Fidesz–KDNP), Varga Renáta (Normális Párt), Mácsik János (Memo), Magyar Zoltán (DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd).