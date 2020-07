Hazaiak győzelmével zárult a Fertő Bajnokság a Kalóz hajóosztályban

A hatvanadik Fertő Bajnokság – Széchenyi Regatta idén a várakozás jegyében zajlott.

Véget ért a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség szervezésében a hatvanadik Fertő Bajnokság. A jubileumi versenyen Gmeiner István és Kő Tamás hazai versenyzők érdemelték ki az első helyezést a Kalóz hajóosztályban.

A hatvanadik Fertő Bajnokság – Széchenyi Regatta idén a várakozás jegyében zajlott. A szélcsend miatt minden nap később indultak a futamok, de ez nem szokatlan a vitorláséletben. „Amikor egy három napos versenyen minden nap vízre tudunk szállni, az pozitívnak számít” – tudtuk meg Jónás Nikolettől, a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség ügyvivőjétől.

Dr. Schneider István, a vitorlás szövetség társelnöke elmondta, regionális versenyről van szó, de ez a megyei bajnokság is egyben, a Kalóz hajóosztályban pedig kiemelt ranglistaverseny.

„A Finn-Dinghy hajóosztály az Öt-tó bajnokság része, az Optimist ranglistáján az első tíz között több Fertő-tavi versenyző is vitorlázik” – emelte ki a társelnök, majd hozzátette, az idei extrém alacsony vízszint megnehezíti a vitorlázók életét, de a versenyeket meg tudják rendezni. Azt is elmondta, erre a bajnokságra a Balatonról, illetve a Velencei-, Mályi- és az Orfűi-tóról is érkeztek sportolók, a profi versenybíró- és versenyrendezői gárdát a „magyar tengerről” hívták.

Az idei versenyt Kalóz, Finn-Dinghy, Laser 4.7 és Optimist hajóosztályban rendezték meg, pénteki megnyitóján részt vett Farkas Ciprián polgármester, Domonkos Szilárd, a szövetség elnöke és Dr. Schneider István társelnök is. A polgármester kihangsúlyozta, a Fertő part fejlesztése nem állt le, hamarosan elkezdődnek a munkálatok, hogy az ide látogatók 21. századi körülmények között élvezhessék a környék szépségét.

A megnyitón jelen volt többek között az 1960-as bajnokságot a Kalóz hajóosztályban megnyerő Turzay György, aki társával az egy évvel korábbi versenyen is első helyezést ért el. A 85 éves Turzay György több mint tíz évig versenyzett és több tisztséget betöltött a vitorlásszövetségben, amelynek most örökös tagja. Büszkén mutatta az 1959-ben szerzett, máig őrzött míves fa kupát, és hozzátette: csakis szívvel-lélekkel, küldetéstudattal érdemes űzni ezt a sportot, amelynek azért van továbbra is jövője, mert jó fizikumú, határozott felnőtteket nevel ki.

Délután a szövetség ügyvivője örömmel közölte a hírt, miszerint Gmeiner István és Kő Tamás hazai versenyzőknek ítélték oda az első helyezést a Kalóz hajóosztályában. A Finn-Dinghy kategóriában Székely Antal, a Laser 4.7 esetében Domonkos Gergely, az Optimist hajóosztályban pedig Pécsi Koppány Dániel lett az első helyezett.