A második félidőben is sokáig szoros volt az állás, a zöld-fehérek plusz kettőről nehezen mozdultak el, de a 38. percben 22–19 volt az eredmény. Nem tört meg a Vác, 25–24-nél megint csak egy gól volt a hátránya. A győriek továbbra is kínlódtak, a veszítenivaló nélkül játszó vendégek pedig ismét előnybe kerültek (26–27). A kétgólos előnyért is támadhattak a látogatók, de a végén azért a győriek nagyobb rutinja kijött, és ha a vártnál nehezebben is, legyőzte ellenfelét. Per Johansson sikerrel debütált a győri kispadon, de az biztos, sok dolga lesz még a csapattal.

