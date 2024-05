Hargitai Attila edző így nyilatkozott az esélyekről, a várakozásairól: – Az biztos, hogy rettenetesen nehéz dolgunk lesz idegenben. Mielőtt bármilyen taktikán is gondolkozunk, a legfontosabb, hogy a fejünk a helyén legyen, és olyan mentalitással ugorjunk be a medencébe, ahogyan tettük azt a győri meccsen. Az is döntő tényező lehet, hogyan kezdjük az összecsapást, meccsben tudunk-e lenni végig. Legutóbb gyakorltailag a kezdetektől irányítottuk a játékot, ezzel megalapoztuk azt, hogy védekezésben reagálni tudtunk az ellenfél húzásaira. A támadás egész mérkőzésen jól működött. Még egyszer hangsúlyozom, a mentalitás lesz a kulcs, éppen ezért nekünk erre és saját magunkra kell koncentrálni.