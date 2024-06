— Ha turnusváltás van az üdülőkben, ha iskolai szünet kezdődik, vagy a katonai eskük napján mi előre számítani tudunk a nagyobb igényekre, s ilyenkor rendszeresen megerősített szerelvényeket közlekedtetünk. Tehetetlenek vagyunk azonban akkor, ha például a nagyobb iskolai kirándulásokat nem jelentik be előre egy nyolcvan személyes csoport egy egész kocsit „agyonvág”, és ezt már bizony a többi utas is megérzi. Ha nálunk váltják meg a jegyet, mindenesetre mindig kérjük, közöljék előre az utazás napját: külön kocsiban vagy szakaszban utazni nekik is sokkal kényelmesebb. Van aztán, amikor egészen furcsa oka van a zsúfoltságnak: egyes Budapestről érkező szerelvények elé Győrben pluszkocsikat akasztunk, ám ezt a legtöbben nem várják meg, hanem a beérkező kocsikra azonnal ‘’elszállnak — így ezeken zsúfoltság lesz, amazok pedig kihasználatlanul közlekednek.

ÚJ SZEMÉLYKOCSIK beszerzését a GYSEV egyelőre nem tervezi, csak a következő ötéves tervben látnak majd hozzá az elöregedett vagonok pótlásához: egyetlen négytengelyes kocsi ára három- és négymillió forint között van (egy gyorsvonat mozdony pedig 28 millióba kerül). Beszerzéseiket, ahogyan eddig, a jövőben is a MÁV-val együtt fogják intézni, mivel devizát ők sem kapnak erre a célra, „luxusvonatokat” sem vásárolhatnak, ezután is ugyanazok a kocsik járnak majd a GYSEV, mint a MÁV vonalán, ugyanazzal a felszereléssel. Törekvéseik szerint a lehető leggyorsabban és legpontosabban. És ugyanazokat a kedvezményeket is adják a menetjegyek árából, mint a MÁV: most jelent meg például egy hét- illetve tíznapos úgynevezett turista bérletjegy, és terveik szerint az idén is húsz százalékos kedvezményt adnak majd a soproni ünnepi hetek rendezvényeire érkezőknek.

20 éve - Harmadszor mosta el a vihar Sokoróalját

Az árkok feltöltődtek: A víz akadálytalanul zúdulhat le a dombokról, a károk jelentősek

A csütörtökről péntekre virradó éjjel tomboló vihar ismét hatalmas károkat okozott a Sokoróalján. Románd és Sokorópátka egyes részeit elöntötte a sár. Egy hét leforgása alatt 210 milliméter csapadék hullott a környéken. „Egész éjjel nem aludtam. Azt hittem, mindennek vége” - mondta a Kisalföldnek tegnap délelőtt, órákkal a vihar tombolása után is rémülettel a hangjában a romándi Gyimesi Istvánná. A 78 éves asszony állítása szerint a víz a kert felől zúdult le az alacsonyabban fekvő udvarra, sárral terítve be a füvet, a járdát. A kapu megfogta a fél méter magasan hömpölygő áradatot. Bokáig érő iszap lepte el a szomszéd portáját is. Edvi Istvánné úgy gondolja, hogy a megoldást csak az jelenthetné, ha a kertek végébe vízelveztő árok kerülne.