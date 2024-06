A győri csapat az egyetemi regattán a dobogó legfelső fokára állhatott. A széchenyis hallgatók további hét aranyérmet lapátoltak össze a magyar bajnokságon.

Az elmúlt bő egy hónapban a Széchenyi István Egyetem sikereiről szóltak a hazai egyetemi sportélet híradásai. Május elején az intézmény nemcsak magas színvonalon rendezte meg a magyar egyetemi sport legnagyobb hazai eseményének számító MEFOB Fesztet, hanem azon 21 aranyérmével a legjobb hazai felsőoktatási intézménynek is bizonyult. Nem sokkal később a kosárlabda Magyar Egyetemi–Főiskolai Országos Bajnokságnak is a győri egyetem adott otthont, ahol a női csapat ezüstérmet szerzett, míg a férfiak negyedik helyen végeztek. Ezt követte a tízevezős MEFOB, amelynek női és férfi számát is megnyerték az intézmény hallgatói.

Június elején újabb sikert értek el az egyetem sportolói: a fadd-dombori kajak-kenu pályán megrendezett magyar bajnokságon, egyetemi regatta kategóriában – viharos körülmények között – szoros versenyben győzedelmeskedtek.

A győri hallgatók további hét kategóriában szerezték meg az elsőséget. Az első napon, 200 méteren a premier férfi és női, illetve az U24-es döntőben sem találtak legyőzőre. Másnap a 2000 méteres futamokkal folytatódott a tízszemélyes sárkányhajó magyar bajnokság, amelyek újabb nagyszerű eredményeket hoztak. A győriek nyakába a premier open, a premier női, az U24-es és az U18-as kategóriában is aranyérem került.