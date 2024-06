Hullámvölgy után csillogó ezüstérem

Az ETO a visszajutás szándékával vágott neki a 2023/24-es bajnoki idénynek. A végén célba ért, ám a köztes időben voltak biztató és csüggedésre okot adó sorozatok is.Szinte teljesen átalakított, az NB II-höz mérten általában színvonalas légiósokkal megtűzdelt játékoskerettel, számos saját nevelésű fiatallal, a spanyol Antonio Munoz vezetőedzővel kezdte a bajnokságot az ETO. Négy forduló után százszázalékos teljesítményt mutatott, aztán a következő három meccsből kettőt – Nyíregyházán és Kispesten – elveszített. Ezt követően joggal történt váltás a kapusposzton: Pap helyett Ruisz őrizte tovább a hálót.

Utána nyolc meccsen maradt veretlen a csapat, miközben szorgalmasan gyűjtögette a három pontokat és többnyire játékban is felülmúlta az ellenfeleit. A Vasastól kapott hatalmas pofont (0–6) követően az Ajka legyőzésével a második helyen zárták az őszt a zöld-fehérek.

A téli szünetben úgy tűnt, Lukic és Boschilia leigazolásával tovább erősödött a játékoskeret, az eredmények azonban nem igazolták a várakozásokat. A téli felkészülés valószínű, nem sikerült jól, mert többen is láthatóan erőnléti gondokkal küzdöttek. A hírek szerint Munoz „elveszítette az öltözőt”, és miután a célok veszélybe kerültek, a Kozármislenyben elszenvedett vereség után Kuznyecov Szergej vette át a csapat irányítását.

Az ő győri munkássága nagy csalódást okozott, vele nyolc mérkőzésen négy vereséget szenvedett az ETO, és a táblázaton a zöld-fehéreket előző Vasas már három ponttal vezetett előttük, csak a harmadik helyen ­álltak.

Világi Oszkár ekkor – öt fordulóval a vége előtt – tizenkilencre lapot húzott, a DAC 1904 másodedzőjét, Borbély Balázst nevezte ki Kuznyecov helyére. A csallóközi szakemberrel mind az öt hátralévő meccsét – köztük a Vasas elleni rangadót – megnyerte az ETO, és ezzel másodikként feljutott az NB I-be. Győrött az ezüstérem is szépen csillog.

Nehezen elképzelhető, hogy ezek után ne Borbély Balázs vigye tovább a csapatot.

Gyirmóton éppen befértek a legjobb hatba

A Gyirmót FC Győr új edzővel, Csizmadia Csabával kezdte az idényt, nyolc nyeretlen forduló után aztán elköszöntek tőle a tulajdonosok. A helyére az addigi sportigazgatót, Tamási Zsoltot nevezték ki. Az Ajka ellen győzelemmel debütált és vele zsinórban négyszer nyert a csapat. Utána kiegyensúlyozottan szerepeltek, így a nyolcadik helyen teleltek a kék-sárgák.

A Gyirmót FC játékoskeretében nem sok változás történt a holtidényben, Tamási Zsolt vezetőedző is maradt a helyén. Tavasszal az első hatba kerülés volt a cél, és ezt sikerült is teljesíteni. Nagyobb szerencsével talán még több pontot is szerezhetett volna a csapat. Az eredményesség mellett az is dicséretes, hogy főként a bajnoki hajrában egyre több fiatal kapott játéklehetőséget a mérkőzéseken.

A Gyirmót a következő bajnoki idényt is Tamási Zsolttal kezdi.

Korán megpecsételődött az Óvár sorsa

A Credobus Mosonmagyaróvár is új szakemberrel, Németh Zoltánnal kezdett, akit négy vereséget követően menesztett a klubvezetés.

Következett a nagy visszatérőnek is nevezhető Király József, ő az őszi idény végéig vezette a csapatot. Tizennyolc forduló múltán sereghajtóként fejezték be a bajnokság első felét. A 10 pont és a 2 győzelem is jelezte, a tavasz nehéz küldetés lesz az Óvár számára.

Egy fiatal tréner, Nagy Ádám kapott bizalmat a folytatásra, és bár akadtak biztatóbb momentumok (győzelem Tiszakécskén, Szombathelyen és Soroksáron, döntetlen a Gyirmóttal) az idény során, a csapat nem tudott elmozdulni az addigi pozíciójából. Amikor kiderült, hogy megpecsételődött a sorsa, a fiatalok beépítését tűzték ki célul. Hogy ez mennyire járt sikerrel, az majd az NB III-ra készülő játékoskeret kihirdetésekor derül ki.