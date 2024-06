A magyar teqballosok Vietnámban is remekeltek. A sportág legrangosabb sorozatának, a Teqball World Series legutóbbi állomásának Quy Nhơn adott otthont, ahol Ács Krisztina és Bányik Csaba (Rába ETO) aranyérmes lett vegyespárosban. Ugyanebben a kategóriában Kota Gabriella és Katz Balázs (Rába ETO) bronzérmesként végzett.

Blázsovics Ádám (Reac Teqball) két kategóriában is dobogósként zárt, miután férfi egyéniben ezüstérmes lett, párosban pedig Györgydeák Aporral (Góbék Teqball Team) begyűjtötte a bronzérmet. A másik 3. helyezett is magyar duó lett, ugyanis a Bakó Ádám, Odnoga Mátyás (STEQERZ) kettős is érmesként térhet haza Vietnámból.

A teqballosok nem sokat pihenhetnek, hiszen az előttünk álló hétvégén Győrben állnak asztalhoz, ahol megrendezik a MOL országos bajnokság III. és egyben utolsó fordulóját. Az ob-n egyben az is eldől, hogy kik alkotják majd a magyar válogatottat az idei teqball-világbajnokságon.

Bővebb információk a teqballhungary.hu oldalon és a Magyar Teqball Szövetség hivatalos Facebook oldalán.