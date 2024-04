Fejér-B.Á.L. Veszprém U21–Győri ETO-UNI FKC 23–37 (14–18)

Veszprém, NB I/B-s férfimérkőzés, 120 néző. V.: Budai-Bock, Wenzel.

ETO-UNI: PÁSZTOR – Szabó Á. 1, KATHI 8, Radvánszki 2, Gerdán, LANG 6, PAÁR 5. Cs.: VARGA I. (kapus), Koncz 2, Ásványi 1, Kurucz 1, Nagy M. 3, Sövegjártó 1, Takács, Bali 3, Szabados 4. Edző: Bencze József.

Az első győri gól hétméteresből született, a sérülésből lábadozó Mátés István helyét Paár Olivér vette át a büntetőknél, és rögtön eredményes is volt. Ezután Lang is gyorsan a kapuba talált, majd ismét Paár, utána pedig Kathi talált be (7. perc: 3–4). A 7. és a 10. perc között Pásztor lehúzta a rolót, összesen négy lövést – közte egy 7 méterest – hárított, így a 11. percre 7–4-re vezetett az ETO. A veszprémi fiatalok nem engedték el a mérkőzést, két emberelőnyüket kihasználva a 20. percre 10–11-re zárkóztak fel, és a 26. percig tudnák is tartani az 1–2 gólos különbséget. A 29. percben Gerdán Tibor kéklapos kiállítást kapott, így emberhátrányból fejezte be a félidőt a vendéggárda, Langnak azonban így is sikerült gólt szereznie (14–18).

A második félidőt Kathi duplája, majd Varga István három egymás utáni védése indította vendég oldalon. A 39. percben Szabados góljával már nyolcgólosra duzzadt a győriek előnye (15–23), és ezt a különbséget tartották a csapatok a 48. percig. Bali kétszer, Szabados pedig egyszer volt eredményes, Varga pedig hárította a veszprémiek válaszait, így a szép számú győri szurkolótábor a 50. percben skandálhatta a tízgólos győri előnyt (20–30). Az utolsó 10 percben már zsebben érezhette az ETO a két pontot, de nem veszítettek a koncentrációból. A frissen beállt Sövegjártó irányította a csapatot, Varga pedig további is remekül védett, így egy négygólos győri szériát követően 23–37-nél fújták le a mérkőzést.