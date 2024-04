"Kovács János szavait meg tudom erősíteni, mindig is fellegvárnak számított Győr a teniszben, a szabadidő és társasági tenisz mindig is népszerű volt, és a versenysportban is van múltunk. Számomra azért is különleges a mostani helyzet, mert amikor még én is teniszeztem, Rába ETO-s voltam. Az utánpótlásnevelésben hét éve kezdődött komoly építkezés a városban, Berecz Benedek kollégámmal már régóta dolgozunk együtt, és hosszú távban gondolkodunk. Jelenleg huszonhárom nyolc és tizenkét év közötti versenyző gyerkőcünk van. Nagy felelősség őket edzeni, és mindenképpen arra törekszünk, hogy a lehető legjobb képzést kapják, ehhez a szintlépéshez pedig szükség van olyan tapasztalt, rutinos szakemberre, mint Babos Csaba, akinek sokat köszönhetek, mindig is mentorként tekintettem rá. Régebb óta beszélgetünk a közös munkáról, nem titkolt célom volt, hogy megnyerjük őt. Bízunk benne, közösen szép és jó eredményeket érünk el a kis teniszezőinkkel" – fogalmazott a szakosztályvezető.

Babos Csaba sokat köszönhet Győrnek

Babos Csaba elmondta: nem gondolta volna, hogy egyszer majd Győrben dolgozik, bár sokat köszönhet a városnak.

"Sokan talán nem is tudják, vagy már nem emlékeznek rá, de anno nagyon sokat edzettem, játszottam Győrben. A fejlődés szempontjából volt ez fontos, hogy jobb játékosok ellen tudjak fejlődni. Bevallom, ha meg tudtam verni egy-egy ETO-s éljátékost, az nagy boldogsággal töltött el. Ennek is köszönhető, hogy eljutottam a válogatott kerettagságig, nyertem vidékbajnokságokat, és ilyenkor mindig arra gondoltam, hogy ez azért kicsit kárpótlás a győri játékosoktól elszenvedett vereségekért, mert általában azért ebből volt több. Tény, hosszú pályafutás van mögöttem, de remélem, azért pár jó év még előttem áll. Nagy megtiszteltetés, hogy befogadtak az ETO-nál, én is nagy reményeket fűzök a közös munkához. Barátok közé érkezem, és bár kicsit új nekem ez a munka, hiszen az elmúlt időszakban a top magyar játékosokkal dolgoztam, elég csak lányomra, Timire (aki a napokban szerezte meg 25. trófeáját párosban – a szerk.), vagy akár Jani Rékára, Bondár Annára, Gálfi Dalmára és Marozsán Fábiánra gondolni, itt is megvan a motiváció" – mondta Babos Csaba, aki azzal a Kincses Kolossal is dolgozik, aki tavaly Monte-Carlóban szettveszteség nélkül megnyerte azt az U16-os európai versenyt, amelyen a kontinens legjobb nyolc teniszezője mérettette meg magát, emiatt is lett az év játékosa Európában.

Hogy végül mi döntött Győr mellett, arról így beszélt a szakember: "Nagyjából húsz éve vagyok távol az otthontól, a családtól, a barátoktól, hiszen a munkám a legtöbbször a fővároshoz kötött, legyen szó az MTK-s évekről vagy a kapitánykodásról. Viszont van két unokám, velük és a feleségemmel is szeretnék több időt tölteni. Nyilván Győr nem Sopron, de ez a távoslág már nem olyan nagy, ezért is fogadtam el Eszter felkérését. Jelen állá szerint heti három nap négy órát foglalkozom majd a teniszezőkkel, de ismerve magamat, ez csak az alap. Ehhez még jönnek egyéb munkák is, edzőtáborok, versenyek, hasonlók. A lényeg, hogy örömmel vágok bele az itteni munkába."

Berecz Benedek, a szakosztály edzője arról beszélt, hogy a közeljövőben milyen versenyeknek ad majd otthont Győr.

"Már túlvagyunk pár viadalon idén, így volt két fedett pályás országos korosztályos verseny itt, az OSP-ben. A Play+Stay versenysorozatban a legkisebbek próbálhatták ki magukat. Májusban pedig a Kinder-kupa győri állomásának is mi adunk otthont. Teniszben ez a viadal tizennégy országban indult el, nyolc állomása lesz, ebből május 4-én és 5-én a Kálóczy téren ragadnak majd ütőt a tizenkét év alatti gyerekek. Tőlünk hatan indulnak, a tét egyébként nem kicsi, hiszen a magyarországi versenysorozat győztese vehet részt novemberben a mallorcai Nadal Akadémián a Kinder-mesterversenyen" – mondta Berecz Benedek.