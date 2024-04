Nem véletlen, hogy a honi szaklap a forduló játékosának választotta. Madarász tavaly januárban tért vissza a Marcal-partiakhoz, korábban két esztendőt töltött el a korosztályos gyirmóti utánpótláscsapatokban, majd 2013 és 2017 között négy idényen keresztül az első csapat keretéhez tartozott, a 2015/2016-os kiírásban a másodosztályú bajnoki címet szerző, valamint az azt követő idényben az NB I-ben szereplő gárdának is tagja volt.

A korábbi gyirmóti közönségkedvenc aztán megjárta a Puskás Akadémiát, az ETO-t, a ZTE-t és a Csákvárt is, másfél évet az NB I-ben szereplő Mezőkövesd Zsóry FC-nél töltött.

– Fontos győzelmet arattak Siófokon, hiszen ha szoros mérkőzéseken is, de az elmúlt fordulókban zsinórban háromszor maradtak alul a bajnokságban.

– Valóban egy kisebb hullámvölgyben voltunk, egymás után ennyi vereséget először szenvedtünk el ebben a bajnokságban. Úgy vélem, a nemrég elvesztett találkozókon valamivel jobban is játszottunk, mint most, ám akkor az nem párosult eredményességgel. Nyilván meg kell ezt a sikert lovagolnunk, hogy további pontokat gyűjthessünk.

– Siófokon nagyszerűen futballozott, főleg a második találata volt parádés.

– Tisztában voltam vele, hogy két védő is körülvett, így mindenképp cseleznem kellett, és szerencsére sikerült egy szép kötényt is kiosztanom, majd a labdát a rövid sarokba lőnöm. Természetesen nagyon örülök, hogy a játékommal, góljaimmal hozzá tudtam járulni a győzelemhez, ám elsősorban a csapat sikerét kell szem előtt tartani. Az persze számomra külön öröm, ha a kettő együtt is összejön.

– Nem furcsa, hogy most nem a feljutásért, hanem „csak” az élmezőnyben maradásért csatáznak a másodosztályú bajnokságban?

– Nyilván egy ilyen szintű klubnak az élmezőnyben a helye, de azzal tisztában kell lenni, hogy fiatal, átalakulófélben lévő együttes most a Gyirmót. Az öt közé kerülés a reális célkitűzés, aztán a következő idényben lehetnek majd merészebbek az álmok.

– Nem bánta meg, hogy visszatért Gyirmótra, az NB II-be?

– Dehogy. Tudtam, hová jövök, s nagyon örülök, hogy visszatértem. Nyilván jobb lenne az élvonalban küzdeni, de hiszek benne, hogy leszek még NB I-es játékos a Gyirmóttal.

– Rendkívül nagy a harc a második helyért, amire korábbi csapata, az ETO is pályázik. Hogy véli, elérik céljukat a zöld-fehérek?

– Bevallom, inkább a mi teljesítményünkkel foglalkozom, így nem is szeretnék ezzel kapcsolatban jóslásokba bocsátkozni. Nyilván azért látjuk a versenyfutást, s az talán most már biztosnak tűnik, hogy nagyon izgalmas lesz a bajnokság vége.