A győri Kaizen Dojoból heten indultak a nemzetközi kyokushin kata és kumite bajnokságon, ahol 310 induló volt ovis kategóriától felnőttig. A versenyen bíróként is szereplő Sensei Bokor Anita vezetőedző kísérte a csapatot Senpai Pollai Patrik segítségével. Szlovákiából, Ausztriából és Horvátországból is érkeztek versenyzők, izgalmas verseny volt, ahol a kaizenesek is szépen szerepeltek formagyakorlatokban és küzdelmeken is.

Eredmények Kata: 1. Nagy Barbara, 2. Kurczina Alíz, 5. Orosz Dávid. Kumite: 1. Djilali-Saiah Lotti, 2. Kiss Melinda, 3. Mészáros Tamás, 4. Nagy Barbara, 5. Kurczina Alíz és Ljáskó Olivér.

Április 20-án Balassagyarmaton a Kyo Team-kupán versenyez majd a csapat, utána április végén a japán Világkupán ketten indulnak: Gubucz Kata és Bödecs Alexa. A májusi, várnai Eb-n három kaizenes szerepel majd: Bödecs Alexa, Kiss Melinda és Nagy Barbara.