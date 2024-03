Evezés 1 órája

New Yorkból érkeztek evezősök Győrbe

A Győri AC evezősei korábban már az oxfordi és a cambridge-i egyetem evezőseit is vendégül látták, most New Yorkból érkeztek az idősebb korosztály evezősei.

Csoportkép a győri városházán. Fotó: Csapó Balázs

Az egykori győri evezős, Emődi Sándor még 1956-ban emigrált, először Kanadában élt, majd Amerikába költözött, ahol New Yorkban alapított egy evezősklubot. Emődi Sándor 2013-ban elhunyt, és a győri evezősklub abban az évben az évadzáró vacsorán posztumusz örökös klubtagságot adományozott Emődi Sándornak. Az elismerést testvére, Emődi Gábor vette át, aki eljuttatta az errőlszóló diplomát New Yorkba, az özvegyéhez, majd tavaly Papp Oszkár szakosztályvezető és Alföldi Zoltán vezetőedző New Yorkban meglátogatta a klubot, ahol nagy tisztelet övezi az alapítójukat. Diligens Tibor (balra) önkormányzati képviselő adta át a város zászlóját Jim Codynak.

Fotó: Csapó Balázs "Már ott nagyon jó barátságot alakítottunk ki a helyiekkel, meghívtuk őket, és ők örömmel jöttek" – mondta Papp Oszkár. A masters korosztályú sportolók a városházán rövid előadást hallgattak meg a városról, az épületről, több színes programon is részt vettek, szombaton pedig Budapesten egy versenyen is részt vesznek, nyolcasok csapnak össze egymással. Az amerikai vendégek közül Jim Cody csapatvezető rövide elmondta: "Nagyszerűen érezzük magunkat, nagyon kedvesek a vendéglátóink. Szerintem jövünk még Magyarországra, Győrbe."

