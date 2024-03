Sopron Basket–NKA Universitas Pécs 77–54 (9–15, 14–8, 31–17, 23–14)

Sopron, női NB I, negyeddöntő, 1. mérkőzés, 1000 néző. V.: Montgomery-Tóth C., dr. Mészáros, Makrai.

Sopron: PAPP K. 16/3, BÖRÖNDY 10, Sitku 7/3, Varga A. 5/3, BROOKS 19/3. Cs.: Fegyverneky 5, Mompremier 8, TOMAN D. 7/3, Kókai, Szikszai. Edző: Gáspár Dávid.

Pécs: Tadics 4, WALLACE 16/6, Weninger 7, Mérész 4, P. WILLIAMS 10. Cs.: Smailbegovics, Simon, M. Williams 4, Olawuyi, Kiss A. 5/3, Laczkó 4. Edző: Jovan Gorec.

Fegyverneky, most Mompremier is játékra jelentkezett a soproniaknál, így a Magyar Kupát három kulcsjátékosa nélkül, ember feletti bravúrral megnyerő bajnok két meghatározó kosarasa is visszatért a negyeddöntőre.

Idegesen, kapkodva kezdtek a hazaiak, sorra adták el a labdákat. Két perc elteltével 4–0-s pécsi vezetésnél időt is kért Gáspár Dávid. A Sopron szerencséjére a Pécs is sokat hibázott, így Brooks három és fél perc elteltével megszerezve az első hazai pontokat. A szakasz derekán megélénkült a játék, három támadás is kosárral zárult, Weninger, Sitku majd P. Williams volt eredményes. Ez utóbbi villanásaival a 8. percben 12–5-re ellépett a Pécs. A negyed hajrájában büntetőkkel – bár Mompremier hármat is kihagyott – 3 pontra feljött a Sopron, közben Jovan Gorec technikait is kapott. A szakasz Wallace triplájával és 6 pontos pécsi vezetéssel zárult.

Ahogy a mérkőzést, a második negyedet is a Pécs kezdte jobban, egy-egy Weninger és Wallace villanással 10 ponttal elhúzott. A vendégeknek több lehetőségük volt tovább növelni előnyüket, ám nem éltek ezekkel, így bő két és fél perc elteltével Böröndy betörésből faragott a hazai hátrányon. Az ő vezérletével a szakasz derekán 4 pontra jött fel a címvédő. Pécsi időkérés után egymás hibáiból éltek a csapatok. A vendégegyüttes hosszabb kosárcsendjének Mérész vetett véget, ám ezután a Pécs adta el sorra a labdákat. A félidő hajrájában a hazaiak Papp vezérletével egy 7–0-lal fordítottak. Az összesen 26 eladott labdát hozó félidő Wallace 1 jó büntetőjével, és 23–23-as állással ért véget.